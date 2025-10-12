Marcia Perugia-Assisi: Un Viaggio tra Pace, Solidarietà e Impegno Civile

La Marcia Perugia-Assisi, quest’anno, si erge come un vibrante crocevia di valori, un’eco che risuona tra l’eredità di Aldo Capitini e l’esempio illuminante di San Francesco.

La Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, durante l’evento, ha richiamato con forza questa connessione profonda, evidenziando come il percorso stesso incarni l’aspirazione a una pace duratura.

San Francesco, con il suo sguardo rivolto alla Terra Santa e a Betlemme, considerava quei luoghi come un’Assisi speculare, un’Umbria riflessa, un ponte ideale che univa due mondi culturalmente distinti ma spiritualmente affini.

Questa visione, lungi dall’essere un mero atto di devozione, si configurava come un progetto politico e sociale: un invito a superare le barriere geografiche e ideologiche, a riconoscere l’umanità condivisa che ci lega, anche quando ci sembra di essere distanti.

La Marcia, in questo senso, non è solo una passeggiata; è un atto di testimonianza, un gesto concreto di impegno civile.

Rappresenta la convergenza di una comunità, di enti locali e di singoli cittadini, che decidono di mettere a disposizione il proprio corpo, la propria energia, il proprio tempo, in un percorso condiviso verso la giustizia e la riconciliazione.

L’importanza di questa iniziativa risiede nella sua capacità di trascendere i confini regionali, proiettandosi verso un orizzonte più ampio.

Il percorso di Perugia-Assisi si inserisce in un contesto storico costellato di iniziative coraggiosamente tese alla costruzione della pace, in Palestina e altrove.

Queste pietre miliari, nate spesso dall’impegno di persone comuni, hanno contribuito a creare un clima di dialogo e comprensione, aprendo la strada a possibili soluzioni.

La Presidente Proietti ha espresso con convinzione la ferma credenza che, attraverso azioni concrete come questa, si possa davvero influenzare positivamente il mondo.

Non si tratta di un’illusione utopica, ma di una consapevolezza che il cambiamento inizia dal basso, dalle piccole iniziative quotidiane, dalla volontà di creare legami e di superare le divisioni.

La Marcia Perugia-Assisi, quindi, si configura come un simbolo potente: un invito a riscoprire il valore della prossimità, della solidarietà, dell’impegno civile.

Un’esortazione a diventare protagonisti attivi del proprio futuro, a costruire un mondo più giusto e pacifico, partendo dal cuore dell’Umbria e portando con sé la speranza e l’energia di chi crede in un futuro di riconciliazione.

Il percorso, breve nella distanza, è infinito nella sua valenza morale e sociale.