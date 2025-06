Maturità: Un messaggio di fiducia e incoraggiamento agli studenti

Cari studenti,Con l’avvicinarsi del 18 giugno, data di inizio degli esami di maturità, desidero rivolgervi un messaggio carico di fiducia e di incoraggiamento. Questo momento rappresenta la conclusione di un percorso intenso, un crocevia significativo che vi proietterà verso nuove sfide e opportunità.Non si tratta semplicemente di superare una prova, ma di dimostrare la capacità di sintetizzare anni di studio, di pensiero critico e di crescita personale. Vi invito a considerare questo esame come un catalizzatore, un punto di passaggio che vi permetta di valorizzare al meglio le competenze acquisite e di proiettarvi con entusiasmo verso il futuro.L’amministrazione comunale, nella sua funzione di custode del bene comune e promotrice del benessere della comunità, si impegna a creare un ambiente favorevole al vostro sviluppo. Ciò significa sostenere il sistema educativo locale, promuovere l’innovazione didattica e garantire pari opportunità per tutti. Il nostro obiettivo è coltivare un territorio in cui la formazione e la crescita personale siano al centro dell’attenzione, un terreno fertile per la realizzazione dei vostri sogni e aspirazioni.Riconosco e ammiro profondamente il lavoro prezioso svolto da dirigenti scolastici, docenti, personale amministrativo e tecnico, figure imprescindibili nel vostro percorso di crescita. Un ringraziamento speciale va all’assessore all’istruzione, Elisabetta Ugolinelli, e a tutti gli uffici coinvolti, per la dedizione e la passione che quotidianamente riversano nell’educazione dei nostri giovani. La loro professionalità e il loro impegno costante sono un patrimonio inestimabile per la nostra città.Investire sui giovani è l’investimento più sicuro per il futuro che vogliamo costruire: un futuro prospero, equo e ricco di opportunità. Abbracciate le sfide che vi attendono con coraggio e determinazione, consapevoli del vostro potenziale e capaci di trasformare le vostre passioni in progetti concreti.Vi auguro un esame ricco di soddisfazioni, un futuro luminoso e la forza di realizzare i vostri sogni. In bocca al lupo!