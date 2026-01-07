Meloni contro il post di Trieste: appello al rispetto in politica

Il recente episodio che ha visto protagonista l’assessora regionale Simona Meloni, con il suo commento al post del sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, solleva una questione cruciale che investe l’intera sfera politica italiana, ben al di là delle appartenenze ideologiche.

L’immagine derisoria, confezionata come augurio di Befana e riprodotta con il volto della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, incarna una deriva di sgarro e di svilimento che, a suo avviso, non può essere tollerata da alcuna forza politica, né dalla destra né dal centrosinistra.

La polemica di Meloni non si limita alla difesa del decoro o alla sensibilità verso una figura femminile in politica; essa si configura come un appello a una ripresa di valori fondamentali per la convivenza democratica.

L’episodio, pur nella sua apparente leggerezza, esprime una pericolosa erosione del rispetto reciproco, una tendenza a ridurre il dibattito politico a una contesa meschina e priva di sostanza.

Il linguaggio politico contemporaneo sembra, troppo spesso, prigioniero di dinamiche aggressive e provocatorie, innescate da una logica della contrapposizione estrema e alimentate da un desiderio di visibilità a qualunque costo.

Questo clima avvelena il dialogo, allontana i cittadini dalla partecipazione attiva e, in ultima analisi, mina la credibilità stessa delle istituzioni.

Come Norberto Bobbio, pensatore di riferimento per la cultura democratica italiana, ha sottolineato, la democrazia non sopravvive solo sulla base di leggi e procedure, ma soprattutto sulla fondamenta del rispetto.

Senza un terreno di rispetto reciproco, le regole democratiche rischiano di diventare vuote forme esteriori, prive di significato pratico.

La riflessione di Simona Meloni, pur provenendo da una posizione politica specifica, apre a un interrogativo più ampio: quando saremo in grado di recuperare una dimensione istituzionale caratterizzata da serietà, dignità e rispetto, abbandonando toni e modi che appaiono sempre più degradanti? È essenziale riconoscere che la politica non deve essere confusa con una competizione a chi riesce a offendere di più o a ottenere l’effetto scandalistico immediato.

Il distacco crescente dei cittadini rispetto alla politica è un fenomeno complesso, alimentato da molteplici fattori.

Ma non è esagerato affermare che la prevalenza di un linguaggio politico aggressivo e irrispettoso contribuisce a rafforzare questo sentimento di disaffezione, erodendo la fiducia nelle istituzioni e nei loro rappresentanti.

Riconquistare la fiducia dei cittadini richiede un cambio di passo, una rinascita del rispetto e della responsabilità che caratterizzino l’agire politico.