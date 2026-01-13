Nicolò Alunno a Foligno: Restauro e Valorizzazione di un Simbolo

Il cuore pulsante di Foligno, la Porta Romana, custodisce da secoli un’icona della sua identità: la statua di Nicolò Alunno.

Un monumento non solo di pietra e bronzo, ma un simbolo tangibile del patrimonio culturale e storico della città, che ora riceverà un intervento di restauro volto a preservarne la memoria e a restituirlo alla comunità con rinnovata dignità.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Stefano Zuccarini, ha varato un progetto di riqualificazione complessivo di 40.000 euro, un’iniziativa che incarna un modello di governance collaborativa tra ente pubblico e settore privato.

Questo approccio innovativo ha permesso di accedere al meccanismo dell’Art Bonus, ottenendo un contributo significativo da parte di sponsor privati – 25.000 euro – affiancato da uno stanziamento comunale di 15.000 euro.

La sinergia tra queste risorse diverse testimonia un impegno concreto verso la tutela del patrimonio artistico e culturale, andando oltre la mera funzionalità amministrativa per abbracciare un’azione di valorizzazione condivisa.

L’intervento di restauro si concentrerà sulla rimozione di depositi superficiali, come muffe e incrostazioni derivanti dall’inquinamento atmosferico e dall’azione degli agenti climatici.

Questi elementi, accumulati nel tempo, hanno compromesso l’aspetto originario dell’opera, oscurando la bellezza intrinseca della scultura.

Oltre alla pulitura, si procederà con stuccature mirate e la ricostruzione di scheggiature, con particolare attenzione al ripristino del pennello, un elemento iconografico particolarmente vulnerabile e ripetutamente danneggiato.

L’intervento non sarà quindi una semplice operazione di pulizia, ma una vera e propria opera di ricostruzione e conservazione, volta a restituire alla scultura la sua integrità formale e la sua espressività originale.

La decisione di intervenire su questa figura storica, Nicolò Alunno, umanista, diplomatico e figura cardine del Rinascimento umbro, riflette un profondo senso di responsabilità verso le generazioni passate e future.

Il recupero di monumenti come questo non è solo un atto di restauro materiale, ma anche un atto di riscoperta e valorizzazione della memoria collettiva.

L’amministrazione comunale ribadisce con forza l’importanza di un approccio continuativo alla cura del patrimonio artistico, contrastando l’inerzia e l’abbandono che, in passato, hanno contribuito al degrado dell’opera.

Si auspica che questo intervento possa fungere da esempio, stimolando una maggiore consapevolezza e sensibilità verso la necessità di proteggere e promuovere il ricco patrimonio culturale di Foligno, affinché possa continuare a ispirare e arricchire la vita della comunità e dei visitatori.