Norcia rinasce: riapre la Basilica, simbolo di speranza.

Oggi, a Norcia, si celebra più di una semplice riapertura: è il ritorno di una speranza radicata nel cuore di un’intera comunità, un faro che rischiò di spegnersi sotto le macerie del terremoto del 2016.

Le parole del commissario straordinario per la ricostruzione, Guido Castelli, risuonano come un’eco di resilienza, contrapponendo l’immagine di una piazza un tempo soffocata dalla polvere e dal dolore, a un mare di volti illuminati dalla gratitudine e dalla fede.

La Basilica di San Benedetto, definita metaforicamente “l’ostia di pietra”, non è solo un edificio religioso, ma il simbolo tangibile di un’identità secolare, il punto di riferimento spirituale attorno al quale la comunità ha ancorato la propria speranza, in un momento di profonda incertezza.

La cerimonia non è solo un evento commemorativo, ma un indicatore concreto dello stato avanzato della ricostruzione.

Il ritorno a casa di 11.000 persone negli ultimi tre anni testimonia un impegno incessante, una forza lavoro straordinaria che ha affrontato ostacoli immensi.

Sebbene 1.200 nuclei familiari, pari a circa 1.200 unità abitative, rimangano ancora in Sae (Strutture di Accoglienza Emergenze) o in soluzioni abitative provvisorie, il dato rappresenta un progresso significativo rispetto alla situazione immediatamente successiva al sisma, quando la dispersione era ben maggiore.

Il commissario Castelli ha tracciato un quadro dettagliato dell’attività di ricostruzione, evidenziando la complessa rete di interventi in corso.

I 12.500 cantieri conclusi rappresentano un lavoro immenso, mentre i 9.000 ancora attivi denotano l’ampiezza del progetto.

L’avvio di 1.500 opere pubbliche, essenziali per il ripristino dei servizi e per la riqualificazione del territorio, segna un percorso di sviluppo che va oltre la semplice ricostruzione fisica, mirando a un futuro sostenibile per Norcia e la sua valle.

L’auspicio di una data precisa per il completamento della ricostruzione, domanda inevitabile, viene accolto con realismo e prudenza.

La complessità delle procedure burocratiche e dei passaggi tecnici necessari rendono difficile una previsione accurata.

Tuttavia, l’orientamento è chiaro e l’impegno è quello di perseguire un risultato dignitoso, paragonabile all’esperienza del Friuli, considerata la ricostruzione più efficiente nella storia d’Italia, un modello di gestione che ha richiesto vent’anni di lavoro intenso.

Il traguardo non è solo quello di ricostruire edifici, ma di restituire a Norcia la sua vitalità, la sua identità e la sua capacità di guardare al futuro con fiducia.

La basilica riaperta è un inizio, un simbolo tangibile della promessa di un futuro ricostruito, non solo in pietra, ma anche nel cuore delle persone.