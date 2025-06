Nuova Giunta ad Assisi: Sfide, Turismo e Coesione Politica

Assisi inaugura una nuova stagione amministrativa con la formazione della Giunta guidata dal sindaco Valter Stoppini, erede di un percorso politico che vede l’ex presidente della Regione, Stefania Proietti, come figura di riferimento. La coalizione di centrosinistra, espressione di una comunità desiderosa di rinnovamento, affida al sindaco la responsabilità di navigare un futuro ricco di sfide e opportunità uniche. La composizione della Giunta – che include Donatella Casciarri (Partito Democratico), Veronica Cavallucci (Assisi Domani, vicesindaco), Scilla Cavanna (Assisi Civica), Francesca Corazzi (Partito Democratico) e Fabrizio Leggio (Progressisti per Assisi) – riflette la volontà di coniugare esperienza e nuove energie, con un bilanciamento di genere che sottolinea l’impegno verso una rappresentanza inclusiva.Il mandato che inizia è segnato da eventi di portata mondiale che vedranno Assisi al centro dell’attenzione internazionale. Il Giubileo, la canonizzazione di Carlo Acutis e l’ottavo centenario della morte di San Francesco rappresentano un crocevia di fede, storia e cultura, destinato a generare un afflusso turistico senza precedenti. La città, custode di un patrimonio spirituale e artistico inestimabile, dovrà affrontare la complessa gestione di un flusso di visitatori provenienti da ogni angolo del pianeta, garantendo al contempo la qualità della vita per i suoi residenti e la salvaguardia del tessuto urbano, particolarmente fragile nel cuore storico.Il sindaco Stoppini, consapevole delle aspettative e delle responsabilità che ne derivano, ha espresso la volontà di evitare promesse irrealistiche, preferendo un approccio pragmatico e focalizzato sull’identificazione e la risoluzione delle problematiche territoriali più urgenti. Ha inoltre ribadito con chiarezza l’assenza di un potere decisionale centralizzato, sottolineando l’importanza di una governance collegiale, fondata sulla collaborazione e sul confronto tra i membri della Giunta. L’unicità di questa squadra risiede nella sua capacità di integrare diverse sensibilità politiche e professionali, unendo forze per perseguire obiettivi comuni.Nella conferenza stampa di presentazione, il sindaco ha enfatizzato il ruolo cruciale della coesione all’interno della coalizione, evidenziando la presenza di profili competenti ed esperti, uomini e donne pronti a dedicarsi con impegno al servizio della comunità. L’auspicio è quello di trasformare le priorità programmatiche in azioni concrete, coinvolgendo attivamente i cittadini in un processo decisionale trasparente e partecipativo. A ogni assessore è stato richiesto un livello di disponibilità e presenza sul territorio particolarmente elevato, incoraggiando un dialogo continuo con la cittadinanza e un coordinamento sinergico con le strutture comunali, per assicurare che nessuna area geografica o gruppo sociale venga lasciato indietro, riconoscendo la diversità e le esigenze specifiche di ogni quartiere e frazione.