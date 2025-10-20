lunedì 20 Ottobre 2025
Perugia
Perugia Politica

Nuova sede, nuove sfide: l’Università di Perugia guarda al futuro.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

L’eredità si tramanda, il testimone passa di mano.
Non si tratta semplicemente di un trasferimento di proprietà, ma di una fiducia riposta nelle nuove generazioni, un invito a raccogliere una sfida e a dare forma a un futuro dinamico e innovativo.
La nuova sede didattica del corso di laurea in Scienze motorie e sportive dell’Università degli Studi di Perugia rappresenta un punto di svolta, un crocevia di opportunità per studenti, docenti e per l’intera comunità.
Il presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, durante l’inaugurazione, ha evidenziato come questo spazio fisico sia molto più di un edificio: è il simbolo tangibile di un impegno condiviso, un investimento nel potenziale umano e nell’eccellenza scientifica.

“Voi non siete il futuro, siete il presente attivo,” ha affermato, sottolineando la responsabilità e l’urgenza di tradurre la passione e il coraggio in azioni concrete, in progetti che possano arricchire il tessuto sociale ed economico del territorio.
Questa nuova struttura non è stata concepita come un mero luogo di apprendimento teorico.
È un laboratorio di crescita personale e professionale, un ecosistema pensato per favorire la sinergia tra diverse discipline, per stimolare la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo di competenze pratiche altamente specializzate.

L’architettura stessa, l’organizzazione degli spazi, sono espressione di una visione che mira a superare le tradizionali barriere tra teoria e pratica, tra ricerca e applicazione.

Il presidente Presciutti ha giustamente sottolineato che la sua realizzazione è la prova eloquente del potere della collaborazione.
Un progetto complesso, frutto del contributo di diverse istituzioni, di professionisti qualificati e di una visione condivisa.
Un esempio emblematico di come la cooperazione e la condivisione di risorse possano portare a risultati straordinari, capaci di superare le aspettative e di generare un impatto positivo e duraturo.
Questa sede non è solo un luogo fisico, ma un trampolino di lancio verso l’eccellenza.
Un invito a esplorare le frontiere della scienza motoria, a sviluppare soluzioni innovative per la salute e il benessere della persona, a contribuire alla crescita di una società più attiva, consapevole e inclusiva.
Si tratta di accogliere questa eredità con spirito critico e propositivo, con la consapevolezza che il vero valore di questo spazio risiede nella capacità di ispirare, di formare e di promuovere il cambiamento.

È un’occasione per definire un nuovo paradigma, per coltivare talenti e per lasciare un segno indelebile nel mondo dello sport e del movimento.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

