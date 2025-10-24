Nuovo acceleratore a Perugia: più sicurezza negli ospedali umbri

L’inaugurazione del nuovo acceleratore lineare di radioterapia presso l’ospedale di Perugia, un’opera che testimonia l’impegno del governo nei confronti della sanità pubblica umbra, ha rappresentato il contesto per un’importante comunicazione del sottosegretario Emanuele Prisco, affiancato dal ministro della Salute Orazio Schillaci.

L’evento, ben più di una semplice cerimonia, ha segnato un punto di svolta nel percorso di tutela della sicurezza e del benessere del personale sanitario e, conseguentemente, dell’intera comunità.

Il sottosegretario ha annunciato l’imminente completamento del piano di videosorveglianza dei pronto soccorso umbri, un investimento che si inserisce in un quadro più ampio di interventi mirati a rafforzare la sicurezza all’interno delle strutture sanitarie italiane.

Questa iniziativa si concretizza in seguito ad un’analisi approfondita delle criticità emerse negli ultimi anni, che hanno evidenziato la necessità di proteggere il personale medico e infermieristico, spesso in prima linea in situazioni di elevato stress emotivo e fisico.

Il governo Meloni, riconoscendo la tutela del personale sanitario come priorità nazionale, ha implementato un piano organico di rafforzamento della sicurezza ospedaliera, un impegno che si traduce in un incremento significativo delle risorse umane e tecnologiche dedicate alla protezione delle strutture sanitarie.

La questura di Perugia, già nei primi mesi del 2023, ha potenziato la presenza di agenti di polizia negli ospedali di Perugia e Foligno, assicurando una vigilanza costante, anche durante le ore notturne, attraverso il collegamento diretto con la Sala operativa.

A livello nazionale, la trasformazione è quantificabile: tra il primo gennaio 2023 e il 15 maggio 2025, il numero di posti di polizia impiegati nelle strutture sanitarie è aumentato da 126 a 205, con un conseguente incremento del personale da 299 a 432 unità.

Questo significativo aumento di personale è stato accompagnato dall’introduzione di importanti novità legislative, sancite dalla Legge 171/2024, che estende le aggravanti penali per le aggressioni a tutto il personale operativo, non solo medici e infermieri, ma anche operatori sanitari di ogni genere.

La stessa legge ha introdotto un nuovo reato autonomo per il danneggiamento di beni e attrezzature sanitarie, con pene specifiche volte a dissuadere comportamenti vandalici e irresponsabili che compromettono il corretto funzionamento delle strutture.

Tuttavia, il sottosegretario Prisco ha sottolineato che garantire ospedali più sicuri non si traduce solamente in un miglioramento del servizio sanitario offerto ai cittadini, ma richiede anche un’azione sinergica che coinvolga attivamente i Comuni.

La sicurezza ospedaliera non può essere relegata a una questione di ordine pubblico, ma necessita di un approccio integrato che tenga conto delle dinamiche territoriali e delle problematiche sociali che spesso alimentano episodi di tensione.

L’efficacia delle misure di sicurezza dipende dalla capacità di creare un sistema di supporto multidisciplinare che coinvolga Asl, aziende ospedaliere e servizi sociali, al fine di affrontare le situazioni di disagio con un approccio che unisca sicurezza, tutela della salute e piena inclusione sociale.

Solo così sarà possibile costruire un futuro in cui il diritto alla cura sia garantito in un ambiente sicuro e accogliente per tutti.