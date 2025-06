Nuovo Amministratore Unico alla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica

La Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica accoglie un nuovo capitolo nella sua storia con l’insediamento ufficiale di Joseph Flagiello, nominato Amministratore Unico in un contesto di rinnovamento istituzionale. La decisione, unanime nell’assemblea consortile, riflette un atto di fiducia da parte della Giunta Regionale dell’Umbria, segnando un passaggio generazionale e una proiezione verso nuove sfide.Joseph Flagiello, folignate di formazione e di impegno professionale, incarna un profilo ibrido, un ponte tra l’esperienza accademica e l’applicazione pratica. La sua laurea in Economia e Commercio, unita a un percorso di libero professionista e docente di Economia Aziendale, testimonia una solida base teorica arricchita da un’esperienza sul campo. La sua attività come esperto in sviluppo economico locale, con collaborazioni a progetti regionali e internazionali, lo pone in una posizione privilegiata per comprendere le dinamiche territoriali e le necessità di una pubblica amministrazione efficiente e al servizio del cittadino.L’assunzione di questo ruolo è per Flagiello un onore e una responsabilità. Il riconoscimento al predecessore, Marco Magarini Montenero, evidenzia il valore del lavoro svolto e il rispetto per il percorso compiuto. L’augurio di proseguire il suo operato con rinnovato slancio è un impegno a perseguire l’eccellenza e a consolidare il ruolo della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica come punto di riferimento per la formazione e l’aggiornamento dei professionisti della pubblica amministrazione.I primi incontri con il personale della Scuola hanno permesso a Flagiello di apprezzare la competenza e la professionalità che animano l’organizzazione. L’apertura verso una nuova stagione di lavoro e crescita si fonda sulla sinergia tra la leadership e le capacità del team, orientando l’azione verso obiettivi ambiziosi.Flagiello sottolinea con forza l’importanza strategica dell’investimento nella formazione del capitale umano della pubblica amministrazione. In un contesto globale in rapida trasformazione, la capacità di adattamento e l’innovazione diventano imperativi per garantire un servizio pubblico di qualità. L’innovazione tecnologica, la semplificazione delle procedure, la digitalizzazione dei servizi e la promozione di una cultura della responsabilità sono elementi chiave per una pubblica amministrazione moderna ed efficace.Il nuovo Amministratore Unico si impegna a promuovere un cambiamento culturale, focalizzato sull’efficienza, la trasparenza e la centralità del cittadino. L’obiettivo ultimo è quello di creare una pubblica amministrazione agile, reattiva e capace di rispondere alle esigenze di una società in continua evoluzione, contribuendo così alla crescita economica e sociale del territorio umbro. La sua visione si focalizza sul potenziamento delle competenze digitali, la promozione della leadership responsabile e l’adozione di approcci partecipativi per una gestione più efficace delle risorse pubbliche.