Nuovo Arcivescovo a Foligno e Assisi: un capitolo di fede e speranza.

La notizia della nomina di Monsignor Felice Accrocca ad arcivescovo delle diocesi di Foligno e Assisi risuona con profonda solennità e apre un capitolo significativo per entrambi i territori.

Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha espresso in una dichiarazione ufficiale l’entusiasmo della comunità folignate, pronta ad accogliere il nuovo pastore con la tradizionale ospitalità e la fede radicata che da secoli contraddistinguono la città.

Questa nomina non va considerata un evento isolato, bensì si inserisce in un contesto storico e culturale di inestimabile valore.

Il legame spirituale e identitario che unisce Foligno e Assisi trascende i confini territoriali e amministrativi, elevandosi a patrimonio di rilevanza nazionale e internazionale.

Tale unione profonda è intrisa della presenza feconda di San Francesco, il cui messaggio di pace, umiltà e fratellanza continua a illuminare i cammini di milioni di persone in tutto il mondo.

L’impegno alla sinergia tra le istituzioni civili e religiose è un principio cardine per il progresso e il benessere della comunità.

La collaborazione, improntata al rispetto reciproco e alla condivisione di obiettivi comuni, si rivela essenziale per affrontare le sfide del presente e costruire un futuro prospero e inclusivo.

Il sindaco Zuccarini ha ribadito la volontà di proseguire in questa direzione, confidando in una proficua collaborazione con l’arcivescovo Accrocca, in grado di valorizzare il patrimonio spirituale, culturale ed economico dei due territori.

Sono previsti incontri formali, ma anche occasioni più informali per favorire la conoscenza reciproca e consolidare rapporti di amicizia e stima.

La gratitudine del sindaco si estende al Sommo Pontefice Leone XIV per aver riservato una particolare attenzione a Foligno, riconoscendone il ruolo e l’importanza nel tessuto ecclesiale nazionale.

Un pensiero di apprezzamento è rivolto, inoltre, a Monsignor Domenico Sorrentino, il cui contributo pastorale e la dedizione profusa in questi anni hanno lasciato un’impronta significativa nel cuore della comunità.

La transizione è un momento di passaggio, un’opportunità per rinnovare l’impegno e guardare al futuro con speranza e fiducia, guidati dalla luce della fede e dalla forza della condivisione.

La nomina di Monsignor Accrocca rappresenta una nuova fase di crescita spirituale e civile per Foligno e Assisi, un’occasione per riscoprire le radici, valorizzare il presente e proiettarsi verso un futuro di pace, solidarietà e prosperità.