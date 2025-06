Nuovo Consiglio Comunale ad Assisi: Elezione del Presidente e Sfide Future

L’inizio del nuovo percorso amministrativo di Assisi si è concretizzato con la prima seduta del Consiglio comunale, convocata nella storica cornice del Palazzo dei Priori. L’assemblea, composita di rappresentanti eletti dai cittadini, ha inaugurato formalmente la sua attività con la convalida degli eletti, preludio alla cruciale elezione del Presidente.Annalisa Rossi, candidata sostenuta da Valter Stoppini, è stata designata Presidente del Consiglio, raccogliendo il consenso della maggioranza. La neo eletta ha espresso la propria intenzione di affrontare il ruolo con un approccio improntato a serietà, rispetto e apertura al dialogo, sottolineando l’impegno a servire la comunità assisana e a collaborare costruttivamente con tutti i consiglieri, al di là delle affiliazioni politiche. L’equilibrio istituzionale è stato rafforzato dall’elezione dei Vicepresidenti, Sonia Gaudenzi, esponente di “Assisi Domani”, e Daniele Martellini, rappresentante di Fratelli d’Italia, evidenziando la volontà di garantire una pluralità di voci e prospettive all’interno del Consiglio.Il Sindaco Valter Stoppini, dopo aver prestato giuramento sulla Costituzione, ha rivolto un messaggio al Consiglio, delineando le sfide e le responsabilità che attendono l’amministrazione. Ha sottolineato come Assisi, custode di un patrimonio storico, spirituale e culturale inestimabile, sia chiamata a rispondere in modo concreto ai bisogni di una comunità in continua evoluzione, estendendo l’attenzione anche alle esigenze delle frazioni. L’eredità di Francesco e Chiara, figure emblematiche che hanno irradiato nel mondo un messaggio di pace, accoglienza e solidarietà, costituisce un faro per il presente e stimolo per il futuro.Il Sindaco ha inoltre richiamato l’importanza di onorare il ruolo di Assisi, una città che, cento anni fa, abbandonò la dimensione di semplice borgo per elevarsi a simbolo di identità e valori universali. La canonizzazione di Carlo Acutis, evento di portata mondiale che richiederà un impegno organizzativo e spirituale significativo, e l’ottavo centenario della morte di San Francesco, un’occasione unica per riappropriarsi e riproporre la lezione del Santo, impongono all’amministrazione un approccio lungimirante e innovativo.Il nuovo Consiglio comunale si trova a ereditare una storia millenaria, fatta di impegno civile, rigore amministrativo e profonda spiritualità. La sfida è quella di coniugare la tutela del passato con la promozione del futuro, onorando la memoria di coloro che, prima di loro, hanno contribuito a plasmare l’identità di Assisi, e proiettando la città verso nuovi orizzonti, nel segno della continuità, dell’innovazione e del bene comune. Un percorso che richiede competenza, dedizione e, soprattutto, un profondo senso di responsabilità verso la comunità e le generazioni future.