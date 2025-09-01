Nuovo Direttore Generale all’Ospedale di Perugia: sfida e innovazione

L’Azienda Ospedaliera di Perugia accoglie un nuovo capitolo nella sua storia con l’insediamento di Antonio D’Urso, designato direttore generale dalla Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti.

Un incarico di cinque anni che si apre con la promessa di una riorganizzazione profonda e di un impegno costante verso l’eccellenza nella sanità pubblica.

D’Urso, nel suo messaggio inaugurale, ha sottolineato il profondo significato che riveste la guida di un istituto con un retaggio così significativo nel panorama sanitario nazionale.

Il suo approccio si fonda sulla consapevolezza della responsabilità di erogare servizi di elevata qualità, rispondendo alle complesse esigenze di una popolazione in evoluzione e affrontando le sfide poste da un contesto socio-sanitario in rapido cambiamento.

Il nuovo direttore generale ha preannunciato un’immediata immersione operativa, un “confronto sul campo” con il personale sanitario, auspicando una collaborazione sinergica che valorizzi le competenze e l’esperienza di ciascuno.

L’obiettivo primario è l’ottimizzazione delle performance aziendali, non solo in termini di efficienza gestionale, ma anche e soprattutto in termini di qualità dell’assistenza, ponendo il paziente al centro del sistema.

La visione di D’Urso si articola attorno all’implementazione di modelli organizzativi innovativi, che integrino la ricerca scientifica avanzata – in stretta collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia – e le migliori pratiche cliniche, mirando a una medicina sempre più personalizzata e orientata ai risultati.

Si prospetta un percorso di trasformazione digitale, volto a migliorare l’accessibilità ai servizi, a potenziare la telemedicina e a favorire la condivisione di informazioni tra professionisti e pazienti.

L’attenzione è focalizzata anche sulla valorizzazione del capitale umano, con un piano di sviluppo professionale e di sostegno al benessere del personale sanitario, per garantire un ambiente di lavoro stimolante e gratificante.

La leadership di D’Urso si prefigge di promuovere una cultura della responsabilità, della trasparenza e del miglioramento continuo, incoraggiando l’innovazione e l’adozione di nuove tecnologie.

La Presidente Proietti, la Giunta regionale e la Direttrice Regionale Salute e Welfare, Daniela Donetti, hanno espresso il loro pieno sostegno al nuovo direttore generale, riconoscendo in lui le qualità necessarie per affrontare le sfide che attendono l’Azienda Ospedaliera.

Si ringraziano, con gratitudine, il dottor Giuseppe De Filippis per il suo impegno pluriennale e il dottor Emanuele Ciotti per la direzione ad interim, entrambi pilastri fondamentali nella storia recente dell’ospedale perugino.

L’avvio del mandato di D’Urso segna l’inizio di un percorso di crescita e di rinnovamento per l’intera comunità sanitaria umbra.