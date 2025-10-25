Nuovo ospedale a Terni: Bonetti punta su sanità e sviluppo.

L’urgenza di un nuovo presidio ospedaliero a Terni è stata riaffermata con forza dalla presidente nazionale di Azione, Elena Bonetti, durante il recente congresso provinciale, un’occasione che ha anche sancito la conferma di Michele Pennoni alla segreteria.

L’intervento di Bonetti, focalizzato sul destino del territorio umbro, ha delineato una visione politica orientata a un risveglio economico e sociale, contrastando attivamente le dinamiche di spopolamento e denatalità che minacciano la vitalità della regione.

La necessità di un ospedale non è percepita come un mero intervento infrastrutturale, ma come un tassello fondamentale di una strategia più ampia.

Bonetti ha descritto Azione come un movimento pragmatico, radicato nella concretezza dei bisogni e orientato a soluzioni attuabili.

Riconosce che la perdita di competitività industriale e la difficoltà nel sostenere le imprese locali sono sintomi di un problema più profondo, un declino che erode la capacità di attrarre talenti e investimento.

Per invertire questa tendenza, è imprescindibile un investimento mirato nelle politiche industriali, capaci di stimolare la crescita e l’innovazione.

Parallelamente, è essenziale rafforzare i servizi territoriali, con particolare attenzione alla sanità, per garantire ai cittadini un accesso equo e tempestivo alle cure necessarie.

Un ospedale moderno e efficiente non solo migliorerebbe la qualità della vita della popolazione, ma fungerebbe anche da polo di attrazione per professionisti sanitari e ricercatori, contribuendo a rivitalizzare l’economia locale.

Tuttavia, l’azione non può fermarsi alla sola sanità.

La presidente Bonetti ha sottolineato l’importanza di implementare iniziative dedicate ai giovani, favorendo la loro permanenza nel territorio attraverso opportunità di lavoro, formazione e crescita personale.

In un contesto demografico in rapida evoluzione, investire nelle nuove generazioni significa garantire un futuro sostenibile per l’intera comunità.

L’auspicio è che la spinta politica a favore di un nuovo ospedale a Terni si traduca in azioni concrete e tempestive, innescando un processo di rigenerazione che coinvolga l’intera provincia, restituendo speranza e prospettive di sviluppo a un territorio che merita di essere valorizzato.

La sfida è complessa, ma l’impegno di Azione è chiaro: un futuro migliore per Terni e per l’Umbria, fondato su pragmatismo, innovazione e attenzione alle persone.