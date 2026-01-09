Nuovo Ospedale di Terni: Analisi, Costi e Tempistiche al Voto

Il progetto del nuovo ospedale di Terni si configura come una sfida urbanistica e sanitaria di rilevanza strategica per l’intera Umbria, delineata in un’analisi approfondita condotta dalla società Binini Partners e presentata alla terza Commissione dell’Assemblea Legislativa.

La prospettiva è quella di una struttura polifunzionale con una capacità di 600 posti letto, distribuita su una superficie compresa tra 110.000 e 120.000 metri quadrati, corredata da un sistema di parcheggi in grado di accogliere almeno 1.200 veicoli.

Le tempistiche di realizzazione, cruciali per la comunità, variano significativamente in base alla localizzazione prescelta: tra i 7 e i 9 anni, a seconda delle aree di Gabelletta, Campitello, Maratta, Stazione e Colle Obito.

Questa variabilità riflette la complessità intrinseca a ciascuna area, che include considerazioni geologiche, infrastrutturali e normative.

La riunione, a cui hanno presenziato figure chiave come la Presidente della Giunta Stefania Proietti, l’Assessore Francesco De Rebotti, la Direttrice Regionale Salute e Welfare Donatella Donetti e il Direttore dell’Azienda Ospedaliera Andrea Casciari, ha evidenziato la necessità di un approccio multidimensionale.

L’iniziativa è nata dalla richiesta del consigliere Eleonora Pace (FdI) con l’obiettivo primario di vagliare a fondo i costi sostenibili e le tempistiche realistiche per la realizzazione di tale infrastruttura sanitaria.

Il presidente della Commissione, Luca Simonetti, ha preannunciato una serie di incontri successivi, che si terranno anche direttamente a Terni, per favorire la condivisione delle proposte progettuali e raccogliere attivamente le osservazioni e i suggerimenti provenienti da cittadini, amministratori locali e rappresentanti degli stakeholder coinvolti.

Questo approccio partecipativo mira a garantire che il nuovo ospedale risponda pienamente alle esigenze della comunità ternana e umbra.

Lo studio di Binini Partners non si limita a delineare le limitazioni dell’attuale struttura ospedaliera; identifica cinque diverse opzioni di localizzazione, valutandone attentamente l’impatto ambientale e socio-economico.

L’analisi ha integrato una valutazione rigorosa del rischio idrogeologico (zone esondabili e a rischio frana), la qualità dell’aria e i livelli di inquinamento acustico.

È stata posta particolare attenzione alla connettività e all’accessibilità stradale, elementi essenziali per garantire un flusso efficiente di pazienti, personale medico e mezzi di soccorso.

Infine, è stata considerata la sensibilità paesaggistica delle diverse aree, minimizzando l’impatto visivo della nuova struttura sull’ambiente circostante.

La scelta finale dovrà bilanciare questi molteplici fattori, assicurando che il nuovo ospedale rappresenti un investimento duraturo per il futuro della sanità in Umbria.