lunedì 22 Settembre 2025
26.1 C
Perugia
Perugia Politica

Nuovo Ospedale di Terni: Regione Umbria punta su risorse pubbliche

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La realizzazione del nuovo ospedale di Terni, un’opera cruciale per il futuro dell’assistenza sanitaria nella provincia umbra, conferma il fermo impegno della Regione Umbria verso un modello di sviluppo pubblico e sostenibile.

In un secondo incontro di confronto, la Presidente della Regione, Stefania Proietti, e il Sindaco e Presidente della Provincia, Stefano Bandecchi, hanno ribadito la volontà di procedere con finanziamenti esclusivamente derivanti da risorse pubbliche, delineando una strategia che mira a superare le criticità legate a modelli di finanziamento misti che spesso ritardano l’avvio dei progetti e ne compromettono la trasparenza.
All’incontro, che si è svolto a Terni, hanno partecipato figure chiave dell’apparato regionale e dell’azienda ospedaliera, tra cui la Direttrice Regionale Salute, Daniela Donetti, e il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Andrea Casciari, unitamente all’ingegnere Paolo Gattini, esperto in strutture tecniche regionali.

La presenza di tali professionisti testimonia la complessità e l’importanza strategica dell’iniziativa, che non si limita alla semplice costruzione di una struttura, ma implica una riorganizzazione dei servizi sanitari e una visione di lungo termine per la salute della comunità.
Secondo quanto riferito dall’Ufficio Stampa della Giunta umbra, i tecnici stanno già lavorando a stretto contatto per definire il progetto esecutivo e pianificare le fasi di costruzione, tenendo conto delle normative vigenti in materia di edilizia sostenibile e accessibilità.
La scelta del sito è attualmente oggetto di analisi approfondite, che valutano diversi fattori, tra cui l’accessibilità, l’impatto ambientale e la compatibilità con il tessuto urbano.

Il Sindaco Bandecchi, in particolare, sostiene l’area di Colle Obito, in prossimità dell’attuale ospedale, come soluzione ideale per garantire una transizione fluida e ottimizzare i collegamenti tra le diverse strutture.
Un elemento fondamentale emerso dall’incontro è la decisione di avviare in parallelo i progetti per il nuovo ospedale di Terni e quello di Narni-Amelia.

Questa scelta strategica, condivisa dalla Presidente Proietti e dal Sindaco Bandecchi, mira a rafforzare l’offerta sanitaria a livello provinciale, evitando sovrapposizioni e massimizzando l’efficienza delle risorse.

L’ospedale di Narni-Amelia, in particolare, è concepito come un polo di eccellenza complementare a quello di Terni, in grado di fornire servizi specializzati e di alleggerire il carico assistenziale sul capoluogo.
L’integrazione tra le due strutture sarà garantita da sistemi informatici avanzati e da percorsi di collaborazione tra i professionisti sanitari, al fine di offrire ai pazienti un’assistenza coordinata e di alta qualità.

Questo approccio integrato sottolinea la volontà di superare le tradizionali divisioni territoriali e di creare un sistema sanitario più equo e accessibile a tutti i cittadini umbri.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved