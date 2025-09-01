Nuovo Provveditorato Penitenziario: svolta per Umbria e Marche

L’istituzione del nuovo Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria per l’Umbria e le Marche, con sede a Perugia, sancita dall’ultimo Bollettino Ufficiale della Giustizia, rappresenta una svolta strategica per il sistema penitenziario regionale e un segnale di riequilibrio territoriale.

Questo evento, lungamente auspicato e realizzato grazie all’impegno politico e istituzionale della Lega, segna la fine di una gestione centralizzata che si è rivelata inadeguata a rispondere alle specifiche esigenze del territorio umbro-marchigiano.

La decisione di riallocare un centro decisionale autonomo a Perugia non è semplicemente una questione amministrativa, ma un atto di risposte a una crisi pluridimensionale.

Il sovraffollamento carcerario, esacerbato da trasferimenti di detenuti provenienti da altre regioni, ha messo a dura prova la tenuta delle strutture penitenziarie locali, compromettendo la sicurezza, l’efficacia dei programmi di reinserimento sociale e, in ultima analisi, la dignità sia dei detenuti che del personale penitenziario.

L’esperienza dei maxi-provveditorati, frutto di scelte politiche precedenti, ha dimostrato l’inadeguatezza di un modello centralizzato nel cogliere le peculiarità delle realtà locali.

La dislocazione del Provveditorato a Perugia consente una gestione più flessibile e mirata dei flussi detenutivi, evitando il trasferimento di individui che potrebbero ulteriormente aggravare la situazione già critica delle carceri umbre.

Questo approccio, più sensibile alle esigenze del territorio, si prefigge di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili e di migliorare la qualità del servizio offerto.

L’iniziativa è il risultato di un percorso politico complesso, portato avanti con perseveranza a livello regionale e parlamentare, testimoniando l’importanza del coinvolgimento attivo dei rappresentanti del territorio nelle decisioni che riguardano la giustizia penale.

Un riconoscimento particolare va al sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, il cui supporto e la cui sensibilità hanno contribuito in modo determinante alla concretizzazione di questo obiettivo.

Tuttavia, l’istituzione del Provveditorato non deve essere considerata una soluzione isolata.

È necessario un impegno continuo e coordinato a livello nazionale e regionale per affrontare le sfide del sistema penitenziario, che vanno ben oltre la semplice gestione dei flussi detenutivi.

In questo contesto, si rende imprescindibile un sostegno concreto e costante al personale della Polizia Penitenziaria, che opera quotidianamente in condizioni spesso estreme, garantendo la sicurezza e il funzionamento delle carceri.

Il loro ruolo, cruciale e spesso sottovalutato, merita un riconoscimento pubblico e un impegno a fornire loro le risorse e gli strumenti necessari per svolgere il loro lavoro in condizioni più sicure e dignitose.

L’attenzione deve essere rivolta non solo alla sicurezza fisica, ma anche al supporto psicologico e alla formazione continua, per affrontare le complesse sfide poste dalla gestione di una popolazione detenuta sempre più eterogenea e problematica.