Nuovo Vescovo ad Assisi-Foligno: l’Umbria orientale accoglie Monsignor Accrocca

Con un’attesa culminata in un percorso di discernimento e preparazione, la Chiesa dell’Umbria orientale si appresta ad accogliere il suo nuovo pastore, Monsignor Felice Accrocca, eletto Vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno.

L’ingresso ufficiale nelle due diocesi, eventi solenni che segnano un nuovo capitolo nella vita pastorale e comunitaria, è fissato per il mese di marzo.

La comunità assisana accoglierà il nuovo Vescovo il 25 marzo con una concelebrazione eucaristica nella maestosa Cattedrale di San Rufino, fulcro spirituale e storico della città.

Tre giorni dopo, il 28 marzo, la comunità folignate si riunirà nella Cattedrale di San Feliciano per un altro momento di profonda commozione e fede.

Queste celebrazioni non sono semplici adempimenti formali, ma occasioni privilegiate per esprimere accoglienza, rinnovare gli impegni alla fede e riaffermare il legame tra il pastore e il suo gregge.

In un gesto di profonda gratitudine e riconoscenza, il 19 marzo la Basilica di Santa Maria degli Angeli sarà il teatro di una Messa di saluto e congedo dedicata a Monsignor Domenico Sorrentino, Amministratore Apostolico delle diocesi.

Questo momento speciale celebrerà i 25 anni dalla sua nomina a Vescovo, un traguardo significativo nel suo percorso episcopale, e i 20 anni di dedizione e servizio profuso come guida pastorale, prima nell’ambito della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e poi di Foligno.

Il servizio di Sorrentino si è distinto per l’attenzione alle esigenze del territorio, l’impegno sociale e la promozione della cultura della fede.

La definizione precisa delle date di insediamento di Monsignor Accrocca è il risultato di un incontro di cortesia, animato da spirito collaborativo e reciproca conoscenza, tra una delegazione delle diocesi e il neo Vescovo a Benevento.

Questo scambio preliminare ha permesso di armonizzare i programmi e di delineare al meglio i rituali di accoglienza, testimoniando l’importanza del dialogo e della condivisione nel cammino della Chiesa.

L’arrivo di Monsignor Accrocca rappresenta una nuova opportunità per la comunità ecclesiale umbra orientale, un invito a rinnovare la speranza e ad affrontare le sfide del presente con coraggio e fede.