Orvieto 2025: Bilancio positivo e nuove sfide per la città.

La conferenza stampa di bilancio della Giunta comunale di Orvieto, tenutasi nella Sala delle Quattro Virtù del Palazzo Comunale, ha delineato un quadro complesso e ricco di speranze per il 2025.

Accompagnata dal vicesindaco Stefano Spagnoli e dagli assessori Piergiorgio Pizzo, Gianluca Luciani, Andrea Sacripanti e Alda Coppola, la sindaca Roberta Tardani ha tracciato un percorso segnato da realizzazioni attese e nuove ambizioni, ribadendo una visione di Orvieto che va ben oltre il turismo.

Il 2025 si configura come un anno di raccolto per investimenti strategici e progettuali, il cui germogliamento ha richiesto anni di lavoro di squadra e una notevole capacità di superare ostacoli burocratici e di natura contingente.

Questa fase matura è stata resa possibile da un bilancio comunale solido e da una più definita applicazione della Strategia delle Aree Interne, che ha permesso di gettare le basi per interventi strutturali volti a rafforzare il tessuto urbano e sociale.

Le sfide che si profilano all’orizzonte sono impegnative.

Si tratta di portare a termine progetti cruciali come la scuola di Sferracavallo e la complessa realizzazione della Casa e dell’Ospedale di Comunità in piazza Duomo, infrastrutture che rappresentano un investimento diretto nel futuro della comunità.

Un’attenzione particolare è stata rivolta al cantiere del CePol di Orvieto Scalo, per il quale è stata avviata una richiesta di riprogrammazione dei fondi al Ministero, sottolineando l’importanza strategica di questo progetto per lo sviluppo locale.

Parallelamente, si pone l’obiettivo di avviare l’appalto del secondo lotto della complanare, un intervento volto a decongestionare il traffico e migliorare la viabilità urbana.

La sindaca ha inoltre anticipato l’avvio di un piano organico per la riqualificazione del sistema di parcheggi e della mobilità nel centro storico, con una particolare attenzione alla tutela delle esigenze dei residenti e un’estensione di queste misure a quartieri come Ciconia e Orvieto Scalo.

Questo intervento non si limita alla mera gestione del traffico, ma mira a una vera e propria rivisitazione della mobilità urbana, promuovendo forme di trasporto sostenibili e incentivando la vivibilità del centro storico.

Roberta Tardani ha ribadito con forza che la visione della Giunta non è quella di una città da amministrare, bensì una città da costruire attivamente, da abitare pienamente e da vivere quotidianamente.

L’impegno primario è quello di mettere al centro le persone, i residenti, le famiglie, i giovani e gli anziani, creando un ambiente accogliente e stimolante per chi sceglie di investire il proprio futuro a Orvieto, portando competenze, lavoro e idee innovative.

L’obiettivo finale è quello di plasmare una città resiliente, capace di attrarre e trattenere talenti, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo, che valorizzi il patrimonio culturale, ambientale e umano del territorio.

Un Orvieto per tutti, che sappia coniugare tradizione e innovazione, ospitalità e progresso.