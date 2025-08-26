Ospedale Narni-Amelia: la Regione conferma l’impegno e smentisce dubbi

La questione relativa alla realizzazione del nuovo ospedale di Narni-Amelia, recentemente oggetto di interrogativi e interpretazioni fuorvianti, trova una risposta netta e inequivocabile da parte della Regione Umbria.

La Presidente Stefania Proietti, con una dichiarazione mirata, ha voluto disinnescare ogni dubbio e confermare con fermezza l’impegno istituzionale a portare avanti questa infrastruttura strategica per il territorio.

Lungi dall’essere un progetto incerto o rimandabile, il nuovo ospedale di Narni-Amelia si configura come un pilastro fondamentale per il futuro della sanità nella zona del Trasimeno e non solo.

La sua realizzazione non è un’opzione, ma una necessità impellente, frutto di un’attenta analisi dei bisogni sanitari della popolazione e di una visione a lungo termine per lo sviluppo della rete ospedaliera regionale.

La Presidente Proietti ha sottolineato come questa opera si inserisca pienamente nel solido programma elettorale che ha visto l’Umbria rinnovare la propria fiducia alla giunta regionale, un programma che pone al centro la salute dei cittadini e la garanzia di servizi sanitari di qualità, accessibili e innovativi.

L’ospedale non verrà sviluppato in isolamento, bensì come nodo cruciale di una rete integrata e coordinata con il nuovo ospedale di Terni.

Questo approccio sinergico mira a ottimizzare le risorse, evitare duplicazioni, migliorare l’efficienza complessiva e garantire un’offerta sanitaria completa e diversificata per tutti i cittadini.

La realizzazione del nuovo ospedale è inoltre strettamente legata al Piano Sanitario Regionale 2025-2030, un documento programmatico che definisce gli obiettivi strategici e le priorità per il settore sanitario nei prossimi anni.

Il piano pone l’accento sulla creazione di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali regionali omogenei, che permettano di superare le differenze territoriali e di garantire standard di cura elevati in tutta la regione.

Inoltre, l’ospedale di Narni-Amelia sarà progettato e costruito tenendo conto delle più moderne tecnologie e delle migliori pratiche internazionali, con l’obiettivo di offrire servizi all’avanguardia in diverse aree specialistiche, dalla medicina interna alla chirurgia, dalla diagnostica per immagini alla riabilitazione.

La struttura sarà inoltre concepita in ottica di sostenibilità ambientale, con particolare attenzione all’efficienza energetica e alla riduzione dell’impatto ambientale.

La giunta regionale è consapevole dell’importanza cruciale di questa infrastruttura per la comunità e si impegna a garantire la massima trasparenza e la più rapida realizzazione possibile, nel rispetto dei tempi e delle procedure previste dalla legge.

La realizzazione dell’ospedale di Narni-Amelia rappresenta un investimento strategico per il futuro della sanità umbra e un segno tangibile dell’impegno della regione a fornire servizi sanitari di qualità per tutti i cittadini.