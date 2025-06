Paciano, Umbria: un esempio di partecipazione democratica attiva.

Paciano, incastonato nel cuore verde dell’Umbria e affacciato sulle acque placide del Trasimeno, si distingue come un esempio raro e significativo di partecipazione democratica attiva. In un’epoca segnata spesso da disaffezione e astensionismo, questo piccolo comune, con la sua popolazione di poco superiore ai 700 abitanti, ha superato la cruciale soglia del quorum richiesto per la validità dei referendum, un risultato che testimonia un profondo legame tra i cittadini e le decisioni che plasmano la loro comunità.Il dato, sottolineato con orgoglio dal sindaco Luca Dini, non è un mero numero statistico, ma il riflesso di una cultura civica radicata e di un tessuto sociale coeso. Paciano non è semplicemente un luogo geografico; è un microcosmo di valori, dove il senso di appartenenza si manifesta in una partecipazione costante alla vita pubblica. La percentuale di quasi il 51%, pari a poco meno di 350 elettori, che si sono recati al seggio, dimostra un impegno che va al di là del dovere civico, rivelando un desiderio autentico di influenzare il futuro del proprio comune.La composizione demografica di Paciano è un fattore chiave per comprendere questa particolare vivacità. La comunità è caratterizzata da una prevalenza di liberi professionisti e artigiani, spesso attratti dalla tranquillità e dalla qualità della vita che il luogo offre. Molti di questi residenti non sono originari di Paciano, ma hanno scelto di stabilirsi qui, mantenendo talvolta legami professionali al di fuori del comune. Questa “mobilità” residenziale, lungi dal diluire l’identità locale, sembra averla anzi arricchita, introducendo nuove prospettive e stimolando un dialogo costruttivo tra diverse esperienze.Il sindaco Dini sottolinea con particolare enfasi l’importanza di questa mescolanza di culture e competenze, evidenziando come la “vita lenta” e il “clima di pace” siano elementi imprescindibili per attrarre e trattenere residenti, creando un ambiente favorevole alla partecipazione civica e alla crescita personale. La scelta di Paciano, per molti, non è solo una questione di posizione geografica, ma una decisione consapevole di abbracciare un modello di vita alternativo, basato sulla sostenibilità, la convivialità e il rispetto per l’ambiente.In definitiva, Paciano rappresenta un caso emblematico di come un piccolo comune, con una forte identità e un impegno civico condiviso, possa diventare un laboratorio di democrazia partecipativa, un esempio da imitare e un faro di speranza in un’epoca di incertezze e sfide globali. La storia di Paciano è la storia di una comunità che, attraverso la partecipazione attiva e il dialogo costruttivo, si impegna a costruire un futuro migliore per sé e per le generazioni a venire.