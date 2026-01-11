Papa Leone XIV incontra i volontari: un gesto di commozione e gratitudine.

L’incontro tra Papa Leone XIV e le delegazioni regionali ha rappresentato un momento di profonda commozione e riconoscenza, siglando un’occasione significativa per celebrare l’essenza del volontariato civile.

La Presidente della Regione, Stefania Proietti, ha voluto condividere con il Pontefice l’ammirazione per l’operato dei volontari della Protezione Civile, pilastri fondamentali per la gestione degli eventi del Giubileo e, ancora più ampiamente, per la salvaguardia e il benessere della comunità.

L’evento, tenutosi nell’Aula Paolo VI, ha visto la partecipazione di centinaia di volontari provenienti da ogni angolo d’Italia, inclusa una delegazione dall’Umbria, guidata dalla funzionaria Orietta Landrini, figura chiave nel servizio regionale di Protezione Civile.

L’atmosfera era densa di emozione e senso di responsabilità condivisa, un’eco delle sfide affrontate e del valore inestimabile del contributo offerto.

Papa Leone XIV, con parole di rara intensità, ha elevato il volontariato a paradigma di una società matura e compassionevole, esaltando la nobiltà d’animo di coloro che dedicano il proprio tempo e le proprie capacità al servizio del prossimo.

Ha sottolineato come il gesto volontario trascenda la mera assistenza materiale, incarnando un atto di profonda umanità e un’espressione concreta di fede nella dignità di ogni persona.

La Presidente Proietti ha ripreso questo concetto, evidenziando come l’impegno dei volontari non si limiti agli eventi di grande risonanza come il Giubileo, ma si declini quotidianamente in un incessante lavoro di soccorso e assistenza.

Ha descritto il loro operato come un esempio di dedizione, competenza e solidarietà, un impegno che si traduce nella gestione efficace delle emergenze, garantendo sicurezza e supporto costante alla popolazione.

Il ruolo dei volontari, ha proseguito Proietti, si configura come un modello insostituibile di altruismo, un faro che illumina il percorso verso una società più giusta e coesa.

La Regione, consapevole di questo valore inestimabile, intende rafforzare il proprio sostegno attraverso programmi di formazione mirati, l’erogazione di risorse adeguate e la fornitura di mezzi tecnologici all’avanguardia.

L’obiettivo primario è garantire che i volontari possano continuare a svolgere il loro ruolo con efficacia e sicurezza, sentendosi parte integrante di un sistema di protezione civile forte e resiliente.

Si tratta di un investimento non solo in termini economici, ma soprattutto in termini di capitale umano, riconoscendo il volontariato come un elemento strategico per la resilienza e lo sviluppo sostenibile del territorio.