Parolin: Soluzione bi-statale possibile, ma serve giustizia per la pace.

L’auspicio di una soluzione bi-statale, delineata come percorso potenzialmente risolutivo per le complesse dinamiche tra la popolazione ebraica e quella palestinese, si configura come una prospettiva coerente con le posizioni tradizionalmente sostenute dalla Santa Sede.

Lo ha ribadito il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, durante la celebrazione eucaristica ad Assisi, in occasione della memoria liturgica di San Carlo Acutis, figura ispiratrice per l’impegno sociale e la fede.

Il pensiero del Cardinale Parolin va oltre la mera formula politica, ponendo l’accento su un principio fondante per qualsiasi aspirazione alla pace duratura: la giustizia.

Non si può concepire una conciliazione autentica, un’armonia duratura, senza affrontare le radici profonde delle ingiustizie che alimentano il conflitto.

La Chiesa, con una tradizione secolare di impegno per i diritti umani e la promozione del bene comune, ha costantemente sottolineato come la giustizia sia il pilastro imprescindibile su cui edificare la pace.

Questa prospettiva implica un’analisi critica delle disparità economiche, sociali e politiche che gravano sulle popolazioni coinvolte, richiedendo interventi concreti per garantire pari opportunità e rispetto della dignità di ogni individuo.

La giustizia, in questo contesto, non si limita all’applicazione imparziale della legge, ma abbraccia la riparazione del danno, la riconciliazione e la costruzione di un futuro condiviso basato sulla fiducia reciproca.

La complessità del conflitto israelo-palestinese, intrinsecamente legata a questioni identitarie, territoriali e religiose, esige un approccio olistico, che tenga conto non solo delle esigenze immediate, ma anche delle aspirazioni di lungo termine delle comunità coinvolte.

Il riconoscimento della sofferenza e del diritto alla sicurezza di entrambe le parti è essenziale per avviare un dialogo costruttivo e superare le barriere psicologiche che alimentano il ciclo di violenza.

L’impegno della Santa Sede, testimoniato dalla presenza del Cardinale Parolin e dalla scelta di Assisi come cornice di questa riflessione, riflette un’attenzione costante al ruolo della fede come motore di pace e riconciliazione, invitando tutti gli attori coinvolti a deporre le armi e ad abbracciare un percorso di dialogo e cooperazione per il bene comune.

La memoria di San Carlo Acutis, con la sua testimonianza di fede e impegno sociale, risuona come un monito a non rassegnarsi alla violenza, ma a perseverare nella ricerca di soluzioni pacifiche e giuste per tutti.