Perugia: Presidio Pro Venezuela, Giù le Mani!

Un’onda di disapprovazione e solidarietà si è riversata oggi a Perugia, dove un集会 spontaneo ha visto la partecipazione di circa un centinaio di persone.

Il presidio, concentrato di fronte alla sede Rai, ha espresso un netto rifiuto dell’intervento statunitense in Venezuela e un sostegno incondizionato alla presidenza di Nicolás Maduro.

L’iniziativa, nata e diffusa attraverso canali digitali – una rete di messaggi e condivisioni sui social media – ha visto la convergenza di diverse realtà sociali e politiche.

Figure di spicco di Unione Sindacale di Base (USB), del movimento “Potere al Popolo” e di altre associazioni di attivisti hanno promosso l’evento, catalizzando l’attenzione e mobilitando sostenitori.

Il corteo, pacifico e determinato, ha sventolato striscioni e intonato slogan che ribadivano la volontà di proteggere la Rivoluzione Bolivariana.

“Giù le mani dal Venezuela”, “Con Maduro fino alla vittoria” erano le parole chiave che risuonavano nell’aria, espressione di un sentimento profondo di vicinanza al popolo venezuelano e alla sua leadership.

L’assemblea, pur nella sua dimensione locale, si inserisce in un contesto internazionale complesso, caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche e da una rinnovata polarizzazione tra Stati Uniti e paesi dell’America Latina.

La Rivoluzione Bolivariana, nata nel 1999 con Hugo Chávez, rappresenta per molti un esempio di resistenza contro l’imperialismo e di tentativo di costruire un modello di sviluppo alternativo, basato sulla giustizia sociale e sulla sovranità nazionale.

Tuttavia, il governo Maduro è da anni oggetto di critiche per violazioni dei diritti umani, repressione delle libertà civili e una crisi economica devastante.

L’intervento statunitense, spesso giustificato con il pretesto della promozione della democrazia e della tutela dei diritti umani, è percepito da molti come un tentativo di destabilizzazione e di ingerenza inaffettabile negli affari interni di una nazione sovrana.

Il presidio di Perugia, quindi, non si limita a un semplice atto di solidarietà politica, ma si configura come una presa di posizione chiara e inequivocabile a favore del diritto dei popoli all’autodeterminazione e alla costruzione di un futuro più giusto ed equo, al di là delle logiche del potere globale.

La mobilitazione testimonia la vitalità di un pensiero critico e la volontà di resistere a un ordine mondiale percepito come ingiusto e oppressivo, alimentando un dibattito necessario e urgente sulla complessità delle relazioni internazionali e sulle responsabilità di ogni nazione nel contesto globale.