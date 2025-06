Pesce in sciopero: sblocco urgente per i diritti delle persone con epilessia.

La recente mobilitazione di Giovanni Battista Pesce, presidente dell’Associazione Italiana contro l’Epilessia, con l’inaspettato ricorso allo sciopero della fame di fronte al Ministero della Salute, ha messo in luce un’urgenza che non può rimanere inesaudita: l’approvazione del disegno di legge 898, dedicato alla tutela e all’inclusione delle persone affette da epilessia. Una mozione, promossa dal consigliere regionale Francesco Filipponi (Pd) e sostenuta da un gruppo di colleghi, sollecita la Giunta regionale a trasformarsi in un attivo e determinato portavoce verso il Governo e il Parlamento, affinché si sblocchi l’iter legislativo.L’epilessia, condizione neurologica complessa e multifattoriale, impatta profondamente la vita delle persone che ne sono affette, comportando non solo sfide mediche, ma anche barriere significative nell’accesso a servizi, opportunità educative e lavorative. Il disegno di legge 898 si propone di affrontare queste problematiche attraverso una serie di misure concrete, mirate a garantire diritti fondamentali e a promuovere l’autodeterminazione delle persone con epilessia. Queste misure includono, potenzialmente, l’accesso facilitato a diagnosi precoci e trattamenti specializzati, il riconoscimento dei diritti al lavoro e all’istruzione, e la promozione di interventi di sensibilizzazione e informazione rivolti alla comunità.L’attuale impasse legislativa rappresenta un ostacolo gravissimo al pieno esercizio della cittadinanza per migliaia di persone. Non si tratta semplicemente di un ritardo burocratico, ma di una mancata risposta a bisogni reali e urgenti. L’approvazione del disegno di legge 898 non è solo una questione di giustizia sociale, ma anche un investimento nel capitale umano, poiché consente alle persone con epilessia di realizzare il proprio potenziale e di contribuire attivamente alla società.La mozione, quindi, non si limita a chiedere l’approvazione del disegno di legge, ma invita la Giunta a intraprendere un’azione più ampia e strutturata. Si propone un percorso di sensibilizzazione pubblica, volto a combattere lo stigma e i pregiudizi ancora diffusi sull’epilessia, e la creazione di un tavolo di confronto permanente con le associazioni di categoria e con i rappresentanti diretti delle persone con epilessia presenti sul territorio regionale. Questo tavolo dovrebbe fungere da piattaforma di ascolto e di dialogo, al fine di raccogliere ulteriori istanze e di monitorare l’efficacia delle politiche adottate, garantendo così una risposta sempre più mirata ed efficace. L’impegno della Giunta, in questo senso, testimerebbe una reale volontà di promuovere un modello di inclusione basato sulla partecipazione attiva e sulla valorizzazione delle esperienze vissute.