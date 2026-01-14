Premio Gino Scaramucci: giovani ricercatori per la storia umbra e italiana.

In onore della complessa e profetica figura di Gino Scaramucci, umbro radicato nella terra di Gualdo Tadino, da minatore a fervente esponente del Partito Comunista d’Italia, testimone e protagonista di un’epoca cruciale per la storia italiana, la famiglia Scaramucci/Guaitini, in collaborazione con la Fondazione Pietro Conti, promuove la seconda edizione di un prestigioso concorso.

Questo premio intende celebrare il suo impegno civile e intellettuale, offrendo un’opportunità a giovani ricercatori per approfondire e rielaborare temi centrali del suo percorso.

Il concorso è rivolto a laureati magistrali e dottori di ricerca, provenienti dall’Università degli Studi di Perugia, dall’Università per Stranieri di Perugia e dai relativi corsi di dottorato, che abbiano discusso tesi dal 2021/2022 ad oggi.

L’obiettivo non è semplicemente commemorare, ma stimolare una riflessione critica e innovativa sulle dinamiche sociali, politiche ed economiche che hanno segnato l’Umbria e l’Italia, e che continuano a plasmare il nostro presente.

Le ricerche proposte dovranno attingere a un ventaglio di tematiche intrinsecamente legate alla visione e all’azione di Gino Scaramucci.

Si invitano gli aspiranti candidati ad esplorare la complessa evoluzione socio-politica dell’Umbria dall’Ottocento ad oggi, analizzando le radici storiche della sinistra italiana, le molteplici forme di resistenza al fascismo e a ogni deriva autoritaria, e le dinamiche dell’emigrazione, con particolare attenzione ai processi di integrazione in contesti sociali sempre più diversificati e multiculturali.

Ulteriori aree di indagine includono la lotta contro le disuguaglianze e le discriminazioni in tutte le loro manifestazioni, l’importanza della sicurezza sociale come pilastro di una società equa, il dibattito sulla psichiatria democratica, ispirata a un approccio umano e partecipativo nella cura della salute mentale, e, più in generale, il diritto fondamentale alla salute come conquista sociale e come imperativo etico.

I candidati interessati sono invitati a consultare il bando integrale, disponibile sul sito web della Fondazione Pietro Conti (fondazionepietrocontiumbria.it) e sulla rivista online Cronacheumbre.it.

Il testo del bando è inoltre distribuito presso le sedi dell’Università degli Studi di Perugia e dell’Università per Stranieri di Perugia per garantirne la massima divulgazione.

La scadenza per la presentazione delle tesi, corredate dalla documentazione richiesta, è fissata al 1° settembre 2026.

Il Comitato scientifico, composto dai luminari Fabrizio Bracco, Salvatore Cingari, Marco Damiani, Erminia Irace e Mario Tosti, si riunirà nel mese di ottobre per valutare le candidature e decretare l’assegnazione del premio, a testimonianza dell’impegno della Fondazione Pietro Conti a sostenere la ricerca e la formazione di nuove generazioni di studiosi.