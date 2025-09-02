Premio Marinangeli: Condò e Cacciamani, voci del giornalismo italiano.

Il Premio giornalistico Angelo Marinangeli, nell’ambito della sua undicesima edizione, celebra quest’anno due figure di spicco del panorama giornalistico italiano: Paolo Condò, insignito per la sezione nazionale, e Ludovica Cacciamani, vincitrice della sezione regionale.

La cerimonia di premiazione, un appuntamento carico di significato e memoria, si svolgerà venerdì 12 settembre alle ore 10:30 nella suggestiva sala Sindaci del Museo Archeologico di Nocera Umbra, un luogo che evoca la storia e la cultura del territorio.

L’iniziativa, nata da un sentito desiderio della famiglia, degli amici e dei colleghi di Angelo Marinangeli, rappresenta un gesto di profonda devozione volto a perpetuare l’eredità di un professionista che ha dedicato la sua vita al servizio del giornalismo.

Angelo Marinangeli, una figura storica nel giornalismo umbro, è stato un pilastro de *La Nazione*, un punto di riferimento per generazioni di giornalisti e un innovatore nel campo dell’informazione radiofonica.

La sua invenzione del racconto radiofonico dedicato al calcio regionale, trasmesso sulle frequenze di Radio Subasio, ha saputo coniugare passione sportiva e capacità narrativa, regalando agli ascoltatori un prodotto unico nel suo genere e lasciando un segno indelebile nel panorama dell’informazione locale.

Il premio non è solo un riconoscimento ai talenti emergenti, ma anche un’occasione per riflettere sul ruolo cruciale del giornalismo nel contesto sociale e culturale contemporaneo.

In un’epoca segnata dalla rapida evoluzione dei media e dalle sfide poste dalla disinformazione, la figura del giornalista assume un’importanza ancora maggiore, come custode della verità e garante della libertà di espressione.

Angelo Marinangeli incarna questi valori, testimoniando come la passione, l’impegno e la professionalità possano contribuire a costruire una società più informata e consapevole.

L’evento, patrocinato dal Comune di Nocera Umbra, dall’Ordine Regionale dei Giornalisti e dall’Istituto Omnicomprensivo Dante Alighieri, testimonia l’importanza che la comunità attribuisce a questo premio e alla memoria di Angelo Marinangeli, un giornalista che ha lasciato un’impronta profonda nel cuore di chi lo ha conosciuto e apprezzato.

Il premio si configura, dunque, come un faro che illumina il cammino dei giovani giornalisti, incoraggiandoli a seguire le orme di un maestro e a contribuire, con il loro lavoro, a promuovere la cultura, la verità e la giustizia.