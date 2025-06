Psicologi dell’Umbria aderiscono alla Lettera per Gaza: un gesto etico e di solidarietà.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Psicologi dell’Umbria ha formalizzato la sua adesione alla “Lettera agli Ordini Sanitari per Gaza”, un atto che riflette un profondo impegno etico e professionale. L’adesione si inserisce in un movimento più ampio, orchestrato dal Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) e condiviso da numerosi Ordini professionali a livello territoriale, testimoniando una crescente consapevolezza e preoccupazione per la crisi umanitaria in corso.La “Lettera agli Ordini Sanitari per Gaza” rappresenta un appello urgente e inequivocabile rivolto alle istituzioni internazionali e nazionali, sollecitando un’azione decisa e coordinata per interrompere la spirale di violenza che sta devastando la Striscia di Gaza. La lettera non si limita a denunciare il perdurare del conflitto, ma si erge a voce per le vittime innocenti: i bambini, le donne, gli uomini, le famiglie strappate dalle loro case e costrette a vivere in condizioni disumane.L’Ordine degli Psicologi dell’Umbria, guidato dalla presidente Laura Berretta, considera questo gesto un imperativo morale, derivante dai principi cardine che regolano la professione psicologica. La tutela della dignità umana, il rispetto dei diritti fondamentali, l’opposizione a ogni forma di oppressione e genocidio sono valori imprescindibili che guidano l’azione del Consiglio Direttivo e della comunità professionale. L’adesione alla lettera non è un atto politico, bensì una presa di posizione etica in difesa dei diritti umani e un monito contro l’indifferenza.L’Ordine degli Psicologi dell’Umbria invita tutti i suoi membri a leggere attentamente il testo integrale della lettera, per comprenderne a fondo il contenuto e le motivazioni che lo sottendono. La comunità psicologica, in quanto custodi del benessere psicosociale degli individui e delle comunità, ha il dovere di testimoniare, di interpretare e di mitigare le conseguenze traumatiche di eventi così drammatici. L’adesione alla lettera è un invito alla riflessione, all’azione e alla solidarietà, un segnale tangibile dell’impegno degli psicologi umbri per la promozione della pace, della giustizia e del rispetto della dignità umana, anche a distanza di confini geografici e culturali. L’azione dell’Ordine si configura come un contributo, seppur modesto, alla costruzione di un mondo più giusto e compassionevole, dove la sofferenza umana non sia più giustificata da ragioni di conflitto o di potere.