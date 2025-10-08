Rafforzato il sistema penitenziario: in arrivo 2.060 nuovi agenti.

L’impegno governativo per il riordino e il rafforzamento del sistema penitenziario italiano si concretizza con l’ingresso in servizio di 2.060 nuovi agenti della polizia penitenziaria, provenienti dal 185° corso di formazione.

Questo significativo afflusso di risorse umane non è un evento isolato, ma si inserisce in un più ampio disegno di politica penitenziaria volto a rispondere a criticità strutturali e a garantire un ambiente detentivo più sicuro e dignitoso, sia per i detenuti che per il personale.

L’Umbria, regione particolarmente sensibile alle esigenze di sicurezza e al benessere della comunità, riceverà un contributo importante con l’assegnazione di 77 nuovi agenti, distribuiti tra le strutture di Terni (27 unità), Perugia (46 unità), Spoleto (2 unità) e Orvieto (2 unità).

A completamento del quadro, quattro nuovi commissari saranno impiegati a Spoleto e Terni, potenziando la leadership e la capacità di gestione delle carceri umbre.

L’attuale amministrazione ha posto al centro della propria agenda politica il recupero di un approccio più rigoroso e proattivo nella gestione del sistema penitenziario, in netto contrasto con politiche percepite come insufficienti o inefficaci in passato.

La promessa di un miglioramento delle condizioni di lavoro del personale penitenziario non si è rivelata solo una dichiarazione di intenti, ma si traduce in azioni concrete, come l’avvio del 186° corso di formazione, destinato ad inserire ulteriori 3.246 agenti, e il concorso pubblico per 653 nuove risorse.

Queste iniziative non si limitano alla mera compensazione della carenza di personale, ma mirano a rifondare il ruolo della polizia penitenziaria, non solo come garante dell’ordine e della sicurezza all’interno degli istituti, ma anche come soggetto attivo nel percorso di reinserimento sociale dei detenuti.

La sicurezza detentiva, infatti, non può prescindere dalla promozione di attività formative, riabilitative e di assistenza psicologica, capaci di favorire un cambiamento profondo nel detenuto e di ridurre il rischio di recidiva.

L’assegnazione di nuovi agenti e commissari rappresenta quindi un segnale tangibile dell’attenzione del governo verso le esigenze del personale penitenziario e della collettività.

Il rafforzamento della presenza istituzionale all’interno delle carceri contribuisce a creare un clima di maggiore sicurezza, a contrastare fenomeni di illegalità e a garantire una gestione più efficiente delle risorse.

Questo impegno congiunto tra i diversi ministeri e le forze politiche coinvolte testimonia la volontà di costruire un sistema penitenziario moderno, efficace e rispettoso dei diritti fondamentali di tutti.

Il futuro impegno sarà focalizzato su una valutazione continua dei risultati ottenuti e sull’implementazione di ulteriori misure volte a migliorare le condizioni di vita dei detenuti e a sostenere il lavoro degli agenti della polizia penitenziaria.