Riconoscimento e sostegno al personale medico: un impegno da 370.000 euro.

Redazione Aosta
La recente decisione della Giunta regionale rappresenta un segnale tangibile di riconoscimento per il personale medico impegnato in prima linea nei servizi di pronto soccorso.

L’assegnazione di tre milioni e settantottomila euro, destinati a finanziare indennità superiori a quelle previste dal contratto nazionale, sottolinea l’attenzione verso le complesse e gravose condizioni di lavoro affrontate quotidianamente.

Questa iniziativa, frutto di un accordo con le organizzazioni sindacali, mira a premiare l’impegno e la dedizione del personale medico, pilastro fondamentale del Servizio Sanitario Regionale.
La Regione, attraverso una nota ufficiale, conferma il proprio sostegno e la vicinanza a tutto il personale sanitario, riconoscendo il ruolo cruciale che questi professionisti hanno svolto, soprattutto durante l’emergenza Covid-19.
La Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha espresso la profonda gratitudine della comunità umbra per l’instancabile lavoro, la professionalità e lo spirito di servizio dimostrati ogni giorno.

Il loro contributo è essenziale per la salute dei cittadini, rappresentando un presidio vitale in momenti di crisi.

Un ringraziamento sentito per il coraggio e la dedizione profusi durante la pandemia.

