lunedì 3 Novembre 2025
Perugia Politica

Ridefinizione Comuni Montani: Allarme in Umbria e Rischio Spopolamento

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La ridefinizione dei criteri per l’identificazione dei Comuni montani sta generando un profondo turbamento in Anci Umbria, un campanello d’allarme che risuona in tutta la regione e che riflette una preoccupazione diffusa a livello nazionale.

La revisione prospettata rischia di compromettere in modo significativo la sostenibilità di numerosi enti locali, attualmente beneficiari di un complesso sistema di incentivi economici, fiscali e sociali, elementi imprescindibili per compensare le criticità strutturali e infrastrutturali che caratterizzano queste aree.

L’Umbria, con i suoi 69 Comuni attualmente classificati come montani su un totale di 92, incarna in pieno la fragilità di un territorio che, pur nella sua bellezza e nel suo valore intrinseco, lotta quotidianamente contro lo spopolamento, la carenza di servizi essenziali e le disuguaglianze socio-economiche.

La revisione in atto, guidata da una Commissione tecnica incaricata di definire i nuovi parametri, sembra orientarsi verso un approccio eccessivamente rigido, focalizzato quasi esclusivamente su variabili altimetriche e di pendenza.
Questo approccio, se confermato, comporterebbe una drastica riduzione del numero di Comuni qualificabili come montani, con conseguenze devastanti per le aree interne del Paese.
La morfologia umbra, infatti, è caratterizzata da una complessità orografica molto più articolata di quanto possa essere efficacemente rappresentato da semplici dati altimetrici.

Ridurre la “montanità” a una questione di altitudine significa ignorare la realtà socio-economica e ambientale di intere comunità, spesso isolate e con esigenze specifiche che richiedono interventi mirati.

L’attuale Legge Montagna, nata proprio per rispondere a queste necessità, rischia di essere sminuita, svuotata del suo significato più profondo.

L’appello lanciato da Federico Gori, presidente di Anci Umbria, e Giampiero Fugnanesi, coordinatore della Consulta per le politiche della montagna, al presidente nazionale Anci, Gaetano Manfredi, e all’assessora regionale Simona Meloni, esprime la necessità urgente di un ripensamento radicale di questa impostazione.

La lettera sottolinea come una definizione restrittiva di “montanità” non solo comprometterebbe l’accesso a risorse cruciali come il Fondo per la montagna e gli altri strumenti di sostegno previsti, ma anche aggraverebbe le disparità esistenti tra i territori.

È imperativo, quindi, avviare un dialogo costruttivo e condiviso con le Anci regionali e i delegati nazionali, al fine di elaborare una posizione unitaria che tenga conto delle reali esigenze dei territori montani.
Questo confronto non deve essere una semplice formalità, ma un vero e proprio processo partecipativo che coinvolga attivamente i Comuni, le comunità locali e gli esperti del settore.
La speranza è che si possa costruire un coordinamento nazionale che offra un sostegno concreto alle preoccupazioni dei Comuni montani, promuovendo una visione più ampia e inclusiva della “montanità” e garantendo un futuro sostenibile per queste aree vitali del nostro Paese.

Anci Umbria si rende disponibile a contribuire attivamente a questo processo, offrendo la propria esperienza e competenza per costruire un modello di sviluppo montano che sia equo, efficace e realmente rappresentativo delle esigenze dei territori.

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

