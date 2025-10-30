Riforma CSM: un intervento rischioso sull’indipendenza della giustizia

La recente manovra legislativa che coinvolge l’organico della magistratura solleva interrogativi profondi, trascendendo la mera revisione procedurale per configurarsi come un intervento strutturale sull’equilibrio dei poteri.

Lungi dall’affrontare le criticità intrinseche del sistema giudiziario – ritardi processuali, errori, carenza di risorse umane e infrastrutturali – la riforma, come osservato dal procuratore generale Sergio Sottani, mira a una scissione netta del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), smembrando un organo unicamente concepito per garantire l’indipendenza e l’autonomia del potere giudiziario.

La preoccupazione non è circoscritta al mero costo economico dell’operazione, bensì si estende a un danno irreparabile all’etica e alla percezione di imparzialità che devono permeare l’amministrazione della giustizia.

La riforma, infatti, priva i magistrati del diritto fondamentale di eleggere i propri rappresentanti, minando la legittimità dell’organo e insinuando dubbi sulla sua autonomia effettiva.

L’accelerazione del processo legislativo, avvenuto in assenza di un dibattito ampio e articolato, denota una superficialità che contrasta con la delicatezza e la centralità dell’oggetto in discussione.

È cruciale distinguere tra riforma della giustizia e riforma dell’ordinamento giudiziario.

Quest’ultima, come sta accadendo, non si concentra sull’ottimizzazione dei processi, sulla prevenzione degli errori o sul miglioramento delle condizioni di lavoro, ma agisce direttamente sulla composizione e il funzionamento di un organo costituzionale fondamentale.

La nuova regolamentazione dei componenti del CSM introduce un elemento di responsabilità politica che appare problematico.

La figura del consigliere sorteggiato, per sua stessa natura, rischia di essere esente da un adeguato controllo pubblico, rendendo difficile la valutazione della sua operato all’interno del Consiglio.

Il procuratore Sottani evidenzia, inoltre, il rischio che tale riforma non solo non plachi le polemiche intorno alla magistratura, ma anzi le alimenti.

La creazione di un corpo autonomo e separato di pubblici ministeri, esentati da un controllo esterno e responsabili unicamente verso il proprio organo di riferimento, rischia di generare una cultura dell’autoreferenzialità e di concentrare un potere eccessivo nelle mani di pochi.

Questa discrezionalità, intrinsecamente legata a delicate implicazioni per i diritti dei cittadini e l’equità del giudizio, non può essere affidata esclusivamente a un organo interno, ma richiede una supervisione trasparente e indipendente.

L’autonomia della magistratura è un pilastro dello stato di diritto, ma deve essere bilanciata da meccanismi di controllo che ne garantiscano l’imparzialità e la responsabilità verso la collettività.