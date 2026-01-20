Riforma Giustizia Umbria: Forza Italia lancia la campagna referendaria

Forza Italia Umbria lancia la campagna referendaria: un’analisi approfondita della riforma della giustizia e il suo significato storicoUn evento di rilevanza politica e culturale ha segnato l’avvio della campagna referendaria per il “sì” alla riforma della giustizia in Umbria.

L’incontro, tenutosi nella Sala della Partecipazione dell’Assemblea legislativa regionale, ha rappresentato non solo un’occasione di mobilitazione, ma anche un momento di riflessione e commemorazione.

Un sentito omaggio è stato tributato a Lamberto Marcantoni e Franco Possati, figure di spicco nel panorama giuridico e politico, attraverso un lungo applauso che ha aperto i lavori.

Fiammetta Modena, segretario provinciale di Forza Italia Perugia, ha moderato l’incontro e ha esplicitato la natura “identitaria” della riforma, sottolineandone l’importanza nel garantire un sistema giudiziario equo, con una magistratura indipendente e un giudice imparziale, distaccato dalle influenze dell’accusa e della difesa.

La presentazione dei responsabili della campagna referendaria, Simone Pasqualoni e Filippo Ugolini, ha contribuito a delineare la struttura operativa del movimento a livello provinciale.

Andrea Romizi, segretario regionale di Forza Italia Umbria, ha sottolineato l’intenzione di unire forze al di là delle divisioni partitiche, coinvolgendo realtà culturali e politiche diverse accomunate dalla convinzione che la riforma rappresenti un passo avanti verso una maggiore equità processuale.

Un elemento centrale del messaggio è stata la volontà di depoliticizzare il dibattito, concentrando l’attenzione sugli aspetti sostanziali della riforma e mirando a informare i cittadini in maniera trasparente e corretta.

Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, ha esplicitamente mirato a contrastare la disinformazione proveniente dal Comitato del “no”, evidenziando come la riforma abbia goduto, in passato, anche del sostegno di esponenti di orientamento politico opposto.

L’appello è stato rivolto a tutti i cittadini, invitandoli ad esercitare il diritto di voto in favore di un sistema giudiziario più efficiente e funzionale.

Un punto cruciale sollevato da Catia Polidori è stato quello relativo all’indipendenza della magistratura, una condizione imprescindibile per la tutela dei diritti dei cittadini.

La domanda retorica posta ha stimolato una riflessione sulla percezione di sicurezza che i cittadini hanno nel confrontarsi con il sistema giudiziario, evidenziando come l’attuale situazione comporti spesso ingiustizie e costi elevati per la collettività.

Edoardo Pannacci, segretario regionale di Forza Italia Giovani Umbria, ha collocato la riforma in un contesto storico più ampio, richiamando l’origine comune di tutte le carriere magistrali voluta dal regime fascista.

Un sistema concepito per un modello processuale inquisitorio, in cui il giudice assumeva un ruolo attivo sia nell’indagine che nel giudizio.

La riforma, in questa prospettiva, si presenta come un’opportunità per superare un retaggio storico problematico e per allineare il sistema giudiziario italiano agli standard delle democrazie liberali.

L’incontro si è quindi configurato come un’iniziativa volta non solo a promuovere il “sì” alla riforma, ma anche a fornire una chiave di lettura critica e contestualizzata, capace di coinvolgere e informare i cittadini su una questione di fondamentale importanza per il futuro del sistema giudiziario italiano.

L’enfasi sulla necessità di un dibattito sereno e basato sui fatti si pone come un invito alla responsabilità civile e alla partecipazione attiva alla vita democratica del Paese.