Rinascita a Foligno: il Vittoria torna al Comune, fucina culturale

A partire da gennaio 2026, il ‘Nuovo Cinema Vittoria’ di Foligno rinasce come fulcro culturale cittadino, ritornando sotto la diretta gestione del Comune.

Questa decisione, annunciata dal sindaco Stefano Zuccarini, segna una svolta significativa rispetto alla gestione privata che ha caratterizzato l’edificio per quasi quattro decenni.

L’amministrazione comunale intende restituire alla comunità uno spazio dalle ampie potenzialità, precedentemente limitate da modelli gestionali esterni, trasformandolo in un vero e proprio laboratorio culturale vivace e inclusivo.

Il rinnovamento profondo dell’edificio, frutto di un attento processo di riqualificazione, non è solo un intervento strutturale, ma un investimento nel tessuto sociale e culturale di Foligno.

Il ‘Nuovo Cinema Vittoria’ non sarà concepito come un semplice cinema, ma come un luogo polivalente capace di accogliere una vasta gamma di iniziative: proiezioni cinematografiche d’essai e di genere, eventi artistici multidisciplinari (musica, teatro, danza), laboratori creativi per tutte le età, incontri con autori e professionisti del settore culturale, presentazioni di libri, mostre fotografiche e installazioni artistiche.

L’accesso a questo spazio sarà garantito attraverso un sistema di patrocini, ispirato a modalità già sperimentate con successo in altri contenitori culturali comunali.

Questo approccio mira a promuovere l’equità e la trasparenza, permettendo a associazioni, gruppi informali, artisti emergenti e cittadini attivi di proporre progetti e di contribuire alla programmazione culturale, superando logiche di esclusività e aprendo le porte a una partecipazione diffusa e democratica.

L’obiettivo primario è favorire l’emersione di nuove voci e prospettive, incentivando la contaminazione tra generi e discipline artistiche, e creando un ambiente stimolante per la creatività e l’innovazione.

Il ‘Nuovo Cinema Vittoria’ diventerà un punto di riferimento per la produzione culturale locale, un luogo di incontro e di scambio per persone di tutte le età e provenienze, un motore di sviluppo sociale ed economico per l’intera comunità.

L’amministrazione comunale lancia un appello alla cittadinanza e al mondo culturale folignate, invitando tutti a partecipare attivamente alla rinascita di questo spazio simbolo.

La sua piena valorizzazione dipenderà dall’impegno e dalla passione di chi lo abita e lo anima.

Un sentito ringraziamento va all’assessore alla cultura, Alessandra Leoni, all’assessore al patrimonio, Michela Giuliani, e a tutti gli uffici comunali che hanno contribuito a realizzare questo importante traguardo, un tassello fondamentale per il futuro culturale di Foligno.

La restituzione del ‘Nuovo Cinema Vittoria’ alla comunità rappresenta un atto di fiducia e una promessa di un futuro ricco di opportunità creative e di crescita collettiva.