Rocca di Assisi si illumina di rosso per la donazione.

Il profilo imponente della Rocca Maggiore di Assisi, custode silenziosa della storia umbra, si vestirà di un rosso simbolico il 27 e il 28 settembre 2025.

Questa illuminazione, non solo un evento visivamente suggestivo, ma un potente atto di comunicazione, mira a catalizzare l’attenzione della comunità su un tema cruciale: la donazione degli organi, un gesto di altruismo capace di trasformare radicalmente il destino di individui e famiglie.

L’iniziativa, fortemente sostenuta dall’amministrazione comunale, si inserisce nel contesto della “Giornata del Sì”, promossa dall’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule (AIDO), un’organizzazione che da decenni si dedica alla promozione della cultura della donazione e al supporto delle famiglie coinvolte.

La Giornata del Sì rappresenta un’occasione per riflettere sull’importanza della condivisione, della solidarietà e sulla possibilità di offrire una seconda possibilità di vita a chi ne ha bisogno.

Il sindaco Valter Stoppini, affiancato dall’assessore Annalisa Rossi, ha voluto dare un segnale forte aderendo alla campagna “Le Città del Sì”, un’iniziativa nazionale che vede i primi cittadini di centri urbani di rilevanza impegnarsi in un coro di voci a favore della responsabilità sociale.

Questo impegno si traduce in un appello diretto alla cittadinanza, invitando ciascuno a considerare la donazione di organi come un atto di generosità e speranza.

La possibilità di esprimere la propria volontà di donare è ora resa più accessibile: nel momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità, i cittadini avranno la possibilità di dichiarare formalmente il proprio consenso.

Questo gesto, apparentemente semplice, contribuisce a diffondere la consapevolezza e a facilitare il processo decisionale per altri.

Il dialogo costruttivo tra l’amministrazione comunale e il gruppo locale di AIDO, testimoniato dall’incontro recente tra il sindaco Stoppini, l’assessore Rossi e il presidente Francesco Pampanoni, ha rafforzato ulteriormente l’impegno comune verso la promozione di questa causa umanitaria.

L’associazione, punto di riferimento fondamentale per la sensibilizzazione e il supporto, collabora attivamente per fornire informazioni accurate e rispondere alle domande dei cittadini, dissipando dubbi e pregiudizi legati al tema della donazione.

Questa illuminazione, dunque, non è solo un evento simbolico, ma un invito alla riflessione, alla condivisione e alla conversazione aperta su un dono prezioso, capace di colmare lacune, curare ferite e restituire speranza, trasformando un atto di altruismo in una luce che illumina il futuro di molti.

Si tratta di un gesto che va oltre la semplice adesione, divenendo un vero e proprio impegno civico a favore della vita e della solidarietà umana.