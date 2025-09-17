Rottura gas Trasimeno: emergenza, sicurezza a rischio e isole isolate.

La recente rottura di una conduttura del gas naturale, individuata nei pressi del porto di Tuoro, in località Punta Navaccia, solleva interrogativi urgenti e richiede un’indagine approfondita.

L’evento, verificatosi martedì 16 settembre, ha immediatamente innescato una crisi che intreccia aspetti ambientali, sicurezza pubblica e ripercussioni economiche per le comunità lacustri.

Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di accertamento, ma l’ipotesi più preoccupante, avanzata da esperti del settore e corroborata da denunce precedenti, riguarda l’impatto di eliche di imbarcazioni.

La drammatica riduzione del livello del Lago Trasimeno, conseguenza di una prolungata siccità, ha drasticamente diminuito la distanza tra la superficie dell’acqua e il fondale, esponendo le infrastrutture sottomarine a un rischio elevato.

Questa situazione, già segnalata, si è materializzata con conseguenze potenzialmente catastrofiche, evidenziando una vulnerabilità strutturale del sistema.

Il capogruppo regionale della Lega, Enrico Melasecche, sottolinea con particolare gravità la persistenza in servizio di traghetti non adeguati alle attuali condizioni idriche.

Questa scelta, a suo dire, aggrava in modo significativo i rischi per la sicurezza, suggerendo una potenziale negligenza nella gestione delle risorse e nella valutazione del rischio.

Una fuoriuscita di gas in ambiente acquatico rappresenta un pericolo di proporzioni ampie, con implicazioni potenzialmente devastanti per l’ecosistema lacustre e per l’incolumità pubblica.

La sospensione immediata della navigazione, seppur necessaria, ha generato disagi e oneri economici per le comunità locali.

La parziale ripresa delle tratte Castiglione-Isola Maggiore, Passignano-Isola Maggiore e Polvese-San Feliciano, pur alleviando in parte la situazione, non ha cancellato l’interruzione del collegamento da Tuoro verso l’Isola Maggiore, che ha prolungato le difficoltà.

L’isola Maggiore, in particolare, ha subito le ripercussioni più pesanti, ritrovandosi di fatto isolata.

Le attività commerciali hanno registrato perdite significative, i cittadini si sono trovati impossibilitati a raggiungere la terraferma e chi si trovava al di fuori dell’isola non ha potuto fare rientro.

Questo scenario inaccettabile dimostra come una simile emergenza non si limiti a una questione tecnica, ma impatti direttamente sulla qualità della vita delle persone e sulla tenuta economica del territorio.

L’evento solleva questioni cruciali sulla pianificazione territoriale, sulla gestione delle risorse idriche, sulla sicurezza della navigazione e sulla capacità di risposta alle emergenze.

È imperativo procedere con un’analisi dettagliata delle cause dell’incidente, valutare la vulnerabilità delle infrastrutture sottomarine e implementare misure preventive per evitare che simili eventi si ripetano.

La tutela del Lago Trasimeno e delle comunità che lo abitano richiede un impegno collettivo e una visione strategica a lungo termine.