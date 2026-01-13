Scuola in Umbria: tagli, rabbia e futuro a rischio

L’assottigliamento della rete scolastica umbra si configura come un atto politico, un’operazione mascherata da necessità tecnica che solleva interrogativi profondi sul ruolo dello Stato e sulla sua capacità di ascoltare le esigenze dei territori marginali.

La reazione del centrodestra, percepita come una celebrazione di tagli imposti, contrasta con la preoccupazione crescente di chi, come il consigliere regionale del M5S Luca Simonetti, denuncia una strategia che rischia di compromettere il tessuto sociale ed economico di intere comunità.

La questione non è meramente finanziaria; si tratta di comprendere il valore intrinseco della scuola pubblica in contesti fragili.

Nelle aree montane e rurali, la scuola non è un semplice capitolo di spesa, bensì un pilastro fondamentale per la sopravvivenza e lo sviluppo.

Rappresenta spesso l’ultimo presidio di servizi essenziali, un punto di riferimento per famiglie e giovani, un motore di socializzazione e di trasmissione di competenze.

La sua chiusura implica un vuoto incolmabile, un segnale di abbandono che accelera lo spopolamento e preclude qualsiasi prospettiva di crescita.

L’Umbria, con la sua vocazione legata alla terra e alle tradizioni, si trova di fronte a una scelta cruciale: accettare passivamente direttive provenienti da Roma, rinunciando alla propria autonomia e alla propria identità, oppure rivendicare con forza il diritto a decidere il proprio futuro.

La pretesa di centralizzare decisioni così delicate, ignorando le specificità locali e privando le comunità di voce in capitolo, si configura come una forma di paternalismo inaccettabile.

L’assenza di un confronto autentico, di un dialogo costruttivo e di una valutazione approfondita sull’impatto sociale di queste scelte rivela una mancanza di rispetto verso i cittadini e una scarsa comprensione delle dinamiche territoriali.

Non si è discusso apertamente dei criteri di selezione delle scuole da chiudere, né si è preso in considerazione l’impatto reale sulle famiglie e sui giovani.

Si è imposta una decisione, senza consultare chi ne subirebbe le conseguenze.

La difesa della scuola pubblica non è un atto di ideologia, ma un imperativo morale e una necessità strategica.

È un investimento nel futuro, un atto di responsabilità verso le generazioni a venire.

Punire la scuola pubblica significa punire il futuro stesso, condannando intere comunità all’oblio.

È tempo di recuperare un senso di comunità, di ascolto e di partecipazione, per costruire un futuro più giusto e sostenibile per l’Umbria e per l’Italia intera.

La resilienza dei territori umbri dipende dalla loro capacità di resistere a logiche centralizzatrici e di preservare il valore inestimabile della scuola pubblica come motore di sviluppo e di speranza.