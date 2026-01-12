Scuola, Regioni contro il Governo: una battaglia per il futuro del territorio

La recente decisione governativa di commissariare le regioni di centrosinistra che si sono opposte al piano di dimensionamento scolastico ha acceso un acceso dibattito, culminato in una vibrante presa di posizione da parte dei presidenti e assessori delle regioni Umbria, Emilia Romagna, Sardegna e Toscana.

Lungi dall’essere una semplice contestazione burocratica, si tratta di una difesa radicale del ruolo cruciale delle autonomie scolastiche, soprattutto in aree interne e marginali, dove la scuola rappresenta un cardine della comunità, un motore di coesione sociale e uno strumento vitale per contrastare lo spopolamento.

Le motivazioni alla base della resistenza regionale trascendono la mera opposizione a un provvedimento amministrativo.

Si tratta di una ferma affermazione a favore di un modello educativo territorializzato, capace di rispondere alle specifiche esigenze di comunità frammentate e spesso isolate geograficamente.

La chiusura di istituti o la loro fusione forzata, come denunciato, rischia di privare intere comunità di un servizio essenziale, erodendo il tessuto sociale e alimentando un sentimento di abbandono.

Le critiche si concentrano non solo sull’impatto pratico del piano, ma anche sulla sua genesi opaca e sulla mancanza di trasparenza.

I numeri presentati dal governo, definiti “sbagliati” e basati su “stime lontane dalle cifre reali”, non tengono conto delle peculiarità del territorio e delle reali necessità delle scuole.

L’associazione con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) appare strumentale, nascondendo una decisione imposta senza un adeguato confronto con le realtà locali.

L’Umbria, regione prevalentemente montana, con distanze considerevoli tra le scuole, incarna emblematicamente le difficoltà poste dal piano.

La geografia impervia e la dispersione abitativa rendono inaccettabile l’imposizione di modelli standardizzati che non tengono conto delle specificità del territorio.

La necessità di garantire l’accesso all’istruzione, anche in aree remote, è un principio irrinunciabile.

La preoccupazione si estende anche alla figura del commissario, il cui ruolo e le sue competenze rimangono nebulose.

Si teme che l’intervento commissariale si limiti al dimensionamento scolastico, ignorando le altre sfide che investono il sistema educativo regionale, come la formazione del personale, l’innovazione didattica e la lotta alla dispersione scolastica.

La protesta delle regioni rappresenta quindi un appello a un modello di governance più partecipativo e responsabile, che ponga al centro le esigenze delle comunità locali e valorizzi l’autonomia delle istituzioni scolastiche.

Si chiede un riconteggio accurato dei dati, una revisione del piano e, soprattutto, un investimento strategico nel capitale umano, perché l’istruzione rimane la chiave per un futuro sostenibile e inclusivo.

La battaglia non è solo per le scuole, ma per la sopravvivenza stessa di un territorio e per la salvaguardia di un diritto fondamentale.