Sicurezza stradale a Fraccano: tavolo di lavoro con il prefetto

La tutela della sicurezza stradale e la salvaguardia della qualità della vita nella frazione di Fraccano, nel comune di Città di Castello, rappresentano una priorità imprescindibile.

Questa necessità è stata al centro di un tavolo di lavoro congiunto, presieduto dal prefetto di Perugia, Francesco Zito, in seguito a ripetute segnalazioni e sollecitazioni da parte della deputata Catia Polidori e della comunità locale.

L’incontro, che ha visto la partecipazione del presidente della Provincia di Perugia, del sindaco di Città di Castello, dei tecnici provinciali e comunali, e dei rappresentanti della polizia stradale, ha mirato a delineare soluzioni rapide ed efficaci per affrontare un problema cronico.

La Sr 257 Apecchiese, arteria cruciale di collegamento interregionale tra Umbria e Marche, si presenta come un nodo critico, particolarmente nei fine settimana, dove la velocità elevata e il traffico intenso compromettono la sicurezza dei residenti.

Il prefetto Zito ha sottolineato la necessità di intervenire con urgenza, valutando la possibilità di ridurre i limiti di velocità e di implementare misure di sicurezza che permettano alla popolazione di Fraccano di vivere in un ambiente sereno e protetto.

L’iniziativa è stata accolta con grande apprezzamento, evidenziando il ruolo fondamentale della deputata Polidori nel promuovere l’azione sinergica tra le diverse istituzioni coinvolte.

Il presidente della Provincia, Massimiliano Presciutti, ha rimarcato l’importanza dell’intervento del prefetto, evidenziando la sua sensibilità verso le problematiche locali e la sua volontà di agire concretamente.

L’ispezione sul campo, condotta in stretta collaborazione con le strutture provinciali, ha permesso di analizzare la situazione da vicino e di individuare soluzioni fattibili nel rispetto della normativa vigente.

L’obiettivo primario è quello di garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, pedoni compresi, attraverso un approccio integrato che comprenda la riduzione della velocità e la valutazione di interventi infrastrutturali.

Il sindaco Luca Secondi ha ribadito l’impegno del Comune nel monitorare costantemente la situazione, in coordinamento con le forze dell’ordine, e nell’esplorare alternative strutturali per migliorare la sicurezza stradale.

La strada regionale 257, di circa 52 chilometri, rappresenta un’infrastruttura vitale, ma la sua pericolosità, spesso documentata dai fatti, richiede un impegno costante e una collaborazione tra tutte le parti interessate.

La sfida principale risiede nel bilanciare la necessità di garantire la fluidità del traffico con l’imperativo di tutelare la sicurezza dei residenti, promuovendo una cultura della prudenza e del rispetto delle regole stradali.

L’azione sinergica avviata con questo sopralluogo rappresenta un passo fondamentale verso la realizzazione di un ambiente più sicuro e vivibile per la comunità di Fraccano e per tutti coloro che percorrono la Sr 257 Apecchiese.

La gestione congiunta, tra Regione e Provincia per il tratto umbro, rende l’intervento ancora più complesso e richiede una stretta collaborazione per garantire un approccio coerente e risolutivo.