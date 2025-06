Spoleto, riconoscimento genitoriale rivoluzionario: un passo avanti per le famiglie omogenitoriali.

Il Comune di Spoleto attua un atto di profonda rilevanza giuridica e sociale, conformandosi alla sentenza n. 68/2025 della Corte Costituzionale, che riscrive significativamente il concetto di genitorialità e riconoscimento dei diritti familiari. L’amministrazione comunale ha formalizzato il riconoscimento di un bambino nato da procreazione medicalmente assistita all’estero, frutto della relazione di una coppia di madri.La decisione, lungi dall’essere una semplice operazione amministrativa, assume un valore simbolico potente, segnando un passo avanti cruciale verso l’affermazione dei diritti delle famiglie omogenitoriali. L’assessora Agnese Protasi, delegata dal sindaco Andrea Sisti, ha sottolineato come la sentenza costituzionale abbia demolito un ostacolo normativo precedentemente in contrasto con i principi di uguaglianza e non discriminazione sanciti dalla Costituzione italiana.Il provvedimento del Comune di Spoleto evidenzia come la procreazione medicalmente assistita, quando realizzata all’estero, presenti complessità interpretative che richiedono un’attenta valutazione dei diritti coinvolti. La Corte Costituzionale ha precisato che negare il riconoscimento della genitorialità alla madre intenzionale – colei che ha attivamente scelto di intraprendere il percorso di procreazione medicalmente assistita – costituisce una violazione dei principi fondamentali di giustizia e parità di trattamento.L’atto amministrativo, pur nella sua apparente semplicità, rappresenta un momento di profonda commozione per l’intera comunità, sancendo il diritto del bambino all’identità personale e familiare, affermando che egli è figlio di entrambe le madri. La decisione non è solo una questione di diritto, ma anche di umanità, riconoscendo la centralità del benessere del minore e il diritto di crescere in una famiglia affettuosa e stabile.L’amministrazione comunale esprime la speranza che questa decisione possa rappresentare un esempio per altre amministrazioni regionali e nazionali, facilitando un’applicazione uniforme e consapevole della sentenza costituzionale. Un ringraziamento speciale è rivolto al personale dell’ufficio anagrafe, per la sensibilità e la professionalità dimostrate nell’affrontare una questione delicata e innovativa, contribuendo a costruire una società più inclusiva e rispettosa delle diverse forme di famiglia. Il futuro legislativo dovrà certamente definire con maggiore dettaglio le procedure e i diritti in questo nuovo scenario giuridico, garantendo la tutela di tutti i soggetti coinvolti.