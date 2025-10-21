Stadio-Clinica a Terni: Scontro tra Regione e Comune, Accuse e Polemiche

La vicenda che coinvolge il progetto stadio-clinica di Terni e le recenti azioni della Giunta regionale umbra sollevano interrogativi profondi sul ruolo delle dinamiche di potere e sulla trasparenza amministrativa.

La decisione di impugnare al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) la delibera comunale, giunta a distanza di un solo mese dalla cessione della Ternana Calcio, appare, per il sindaco Stefano Bandecchi, un atto privo di logica e rispettoso della collettività ternina.

La reazione del primo cittadino, espressa con parole dure e denso di accusa, evidenzia una frattura che va al di là di una semplice dissenso politico.

Bandecchi contesta con veemenza la presunta coerenza dei comportamenti regionali, ricordando come, in precedenza, si fosse sollevato il problema di un conflitto d’interessi legato alla sua figura di sindaco.

Ora, l’attacco si rivolge direttamente all’intelletto dei vertici regionali, accusandoli di una mancanza di lucidità decisionale che rasenta l’assurdo.

L’amarezza del sindaco non si limita alla critica, ma si radica nella memoria di una Conferenza dei servizi in cui la Regione aveva partecipato e aveva espresso il proprio assenso al progetto.

Questa contraddizione alimenta il sospetto di influenze esterne e di un cambiamento di rotta motivato da interessi non dichiarati.

Bandecchi si impegna a perseguire la realizzazione dello stadio e della clinica a Terni, manifestando la volontà di contrastare attivamente le azioni della Regione.

L’ultima frase, con la promessa di “mandare a casa” i responsabili regionali, esprime un’insofferenza palpabile e una determinazione a ripulire l’apparato amministrativo, suggerendo una profonda crisi di fiducia nei confronti delle istituzioni regionali.

L’episodio, al di là delle accuse reciproche, apre un dibattito cruciale sulla necessità di una maggiore trasparenza nelle decisioni amministrative, sulla responsabilità dei rappresentanti politici nei confronti dei cittadini e sulla tutela degli interessi della comunità locale contro possibili influenze esterne che ne possano compromettere lo sviluppo.

Il progetto stadio-clinica, dunque, si trasforma in un simbolo di un conflitto più ampio che investe l’etica della politica e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.