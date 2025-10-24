Stadio-Clinica Terni: la Regione cerca trasparenza e legalità.

La questione relativa al complesso multifunzionale, noto come “stadio-clinica”, a Terni, si configura come un nodo cruciale che richiede un’analisi approfondita e una comunicazione trasparente, al di là delle immediate reazioni emotive e delle strumentalizzazioni mediatiche.

La Giunta regionale, consapevole della crescente confusione e delle legittime preoccupazioni sollevate, intende fornire un quadro chiaro e completo delle proprie azioni e intenzioni, ribadendo il proprio impegno per il bene comune e per lo sviluppo sostenibile del territorio.

Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) non rappresenta un atto arbitrario o una volontà di ostacolare il progetto, bensì una rigorosa applicazione del principio di legalità, pilastro fondamentale dell’azione amministrativa.

L’Avvocatura regionale, in linea con i propri doveri istituzionali, ha formulato la proposta di ricorso, ritenendo sussistenti elementi che sollevano dubbi sulla conformità alla normativa vigente.

Questo procedimento, lungi dall’essere un atto d’accusa, rappresenta una garanzia di correttezza e di rispetto delle procedure legali, volto a tutelare l’interesse pubblico e a prevenire future contestazioni.

La Regione Umbria ha investito e continua a investire risorse significative nel tessuto economico e sociale di Terni, riconoscendone il ruolo strategico per l’intera regione.

La realizzazione del nuovo ospedale rappresenta un impegno concreto, un’infrastruttura essenziale per il miglioramento dei servizi sanitari e per la creazione di nuove opportunità occupazionali.

Oltre a questo, numerose iniziative sono state implementate e altre sono in fase di sviluppo, mirate a promuovere l’innovazione, sostenere le imprese locali e favorire la creazione di posti di lavoro qualificati, con un’attenzione particolare alle filiere produttive emergenti e alle esigenze del territorio.

Le narrative distorte e le interpretazioni parziali che hanno caratterizzato il dibattito pubblico rischiano di danneggiare l’immagine della città e di minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Un clima di polemiche infondate e di accuse ingiustificate ostacola la collaborazione, compromette la capacità di affrontare le sfide e frena lo sviluppo del territorio.

È fondamentale promuovere un dialogo costruttivo, basato sulla trasparenza e sulla condivisione di informazioni accurate e complete.

La Giunta regionale, forte della propria vocazione alla trasparenza, ha avviato un confronto diretto con i vertici della Ternana Calcio, per illustrare in dettaglio le ragioni che hanno portato alla decisione di adire la via giudiziaria.

Questo incontro, a breve, sarà seguito da un colloquio formale con la presidente Claudia Rizzo, volto a chiarire ogni malinteso e a rafforzare il rapporto di collaborazione tra la Regione e la società calcistica.

La disponibilità al dialogo si estende a tutte le rappresentanze della tifoseria rossoverde, attraverso un incontro con il coordinamento clubs, per ascoltare le loro preoccupazioni e condividere le proprie intenzioni.

La Regione riconosce il valore del tifo organizzato come espressione della passione per il calcio e come elemento identitario della comunità ternana.

La questione del complesso multifunzionale è ora affidata alla valutazione imparziale del TAR, il quale dovrà decidere sulla legittimità degli atti impugnati.

Nel frattempo, la Giunta regionale ribadisce il proprio impegno a sostenere Terni e a collaborare con tutte le parti interessate, per realizzare progetti di sviluppo che rispondano alle reali esigenze del territorio, nel rispetto della legalità e della sostenibilità.

L’obiettivo primario è garantire un futuro prospero e inclusivo per la città di Terni e per tutti i suoi cittadini.