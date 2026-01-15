TARI Umbria: Aumento Inesorabile, Famiglie Suffocate, Futuro a Rischio

L’aumento inesorabile della Tari, la tariffa rifiuti, rappresenta per i cittadini umbri una nuova, pesante riprova delle politiche economiche regionali e delle loro conseguenze dirette sui bilanci familiari e sulla competitività delle imprese.

I consiglieri regionali della Lega Umbria, Enrico Melasecche e Donatella Tesei, denunciano come la gestione dell’amministrazione regionale di centrosinistra stia progressivamente erodendo il potere d’acquisto delle famiglie e soffocando lo sviluppo economico del territorio.

Le cifre parlano chiaro: secondo i dati forniti dall’Osservatorio di Cittadinanzattiva, nel 2025 una famiglia umbra ha sostenuto una spesa media di 391 euro per la Tari, un valore che si impenna a 445 euro a Perugia e si attesta a 326 euro a Terni.

Questi numeri collocano l’Umbria al quinto posto in Italia per costi della Tari, un risultato amaro che contrasta con la media nazionale di 340 euro.

L’incremento registrato nell’ultimo anno, pari al 5,1%, supera significativamente l’inflazione e la media nazionale del 3,3%, presagendo ulteriori aumenti nel 2026, stimati intorno al 9%.

Questa spirale di aumenti non è una casualità, ma il risultato di scelte politiche che hanno trascurato l’efficienza nella gestione dei rifiuti e l’adozione di soluzioni innovative.

In particolare, la decisione di bloccare la realizzazione del termovalorizzatore, iniziativa precedentemente promossa da un’amministrazione regionale di centrodestra e supportata da un gruppo di esperti, appare come una scelta ideologica che privilegia pregiudizi rispetto all’interesse pubblico.

Un impianto di termovalorizzazione avrebbe permesso di ridurre drasticamente la quantità di rifiuti da smaltire in discarica, generando energia e contribuendo a diminuire l’impatto ambientale.

L’inerzia attuale comporta rischi concreti per il futuro: l’accumulo di rifiuti in discarica aumenta il rischio di inquinamento del suolo e delle acque, compromettendo la salute dei cittadini e danneggiando l’ambiente.

Inoltre, la dipendenza da soluzioni obsolete e costose rende l’Umbria vulnerabile agli aumenti dei costi di smaltimento e limita le prospettive di sviluppo sostenibile.

I consiglieri della Lega Umbria invitano l’amministrazione regionale a rivedere profondamente le proprie politiche, abbandonando sperimentazioni ideologiche e abbracciando un approccio pragmatico e orientato ai risultati.

È necessario un piano credibile e tempestivo, corredato di un cronoprogramma preciso, che definisca le azioni concrete per la riduzione della Tari, parallelamente alla necessità di alleggerire il peso di Irpef e Irap che già gravano sulle spalle di lavoratori, famiglie e imprenditori.

Solo attraverso scelte responsabili e lungimiranti sarà possibile garantire un futuro più prospero e sostenibile per l’Umbria.

Un futuro in cui la gestione dei rifiuti non sia più un onere per i cittadini, ma un’opportunità di sviluppo e di progresso.