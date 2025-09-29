lunedì 29 Settembre 2025
Tensioni a Terni: Scontro istituzionale sul punto di teleconduzione e le dichiarazioni del sindaco.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

L’emergenza relativa al punto di teleconduzione di Villa Valle ha catalizzato un acceso confronto istituzionale, che ha visto protagonisti l’assessore regionale Thomas De Luca, i rappresentanti del Parlamento umbro (Anna Ascani ed Emma Pavanelli), i consiglieri regionali (Filipponi, Pace, Melasecche), le organizzazioni sindacali e una delegazione del Comune di Terni.
L’incontro, svolto in concomitanza con una seduta del Consiglio comunale, si è configurato come un tentativo di mediazione e chiarimento in seguito a dichiarazioni pubbliche ritenute profondamente problematiche.
L’apertura dell’assessore De Luca ha esplicitamente voluto distanziarsi dalle affermazioni del sindaco Bandecchi, le quali hanno sollevato una ondata di sconcerto e disapprovazione.

Le parole del sindaco, incentrate su temi delicatissimi come il genocidio palestinese e, in particolare, sulla violenza sessuale minorile, sono state giudicate inaccettabili e richiedevano un netto atto di presa di distanza da parte delle istituzioni regionali.

Questo gesto non si è posto come un dettaglio secondario, ma come un imperativo morale e politico.

Durante l’esposizione dell’assessore, un episodio spiacevole ha interrotto il dialogo.

Un esponente del Comune di Terni, in un gesto di contestazione, ha tentato di impedire a De Luca di esprimere il proprio dissenso, alzando il tono e generando un clima di tensione.

Questo tentativo di censura, fortunatamente inefficace, ha evidenziato le difficoltà di un confronto aperto e costruttivo in un contesto emotivamente carico.
L’assessore De Luca ha ribadito con fermezza l’importanza di preservare la capacità della Regione di interagire con il Comune di Terni in modo trasparente e rispettoso, al fine di garantire il benessere della comunità locale.

Ha inoltre sottolineato che qualsiasi azione o dichiarazione da parte di figure pubbliche non deve compromettere l’immagine e le opportunità della città e della provincia di Terni.

La priorità assoluta rimane il bene comune e la tutela dei diritti dei cittadini ternani, e la Regione si impegna a perseguire questo obiettivo con responsabilità e costanza, superando ogni ostacolo che possa frapporsi a una serena interlocuzione istituzionale.
L’episodio sottolinea la necessità di un dibattito pubblico sempre più attento al rispetto delle sensibilità altrui e al rigore linguistico, soprattutto quando si affrontano tematiche di tale delicatezza.

