Ternana 100 Anni: Simbolo di Orgoglio e Identità Umbra

Il traguardo dei cento anni della Ternana Calcio, celebrato con una vittoria vibrante allo stadio Liberati, rappresenta un’occasione imperdibile per riflettere sulla profonda simbiosi che lega la squadra al territorio umbro.

Lungi dall’essere una semplice ricorrenza sportiva, il centenario si configura come un’occasione per esaminare l’intreccio complesso tra passione calcistica, identità locale e coesione sociale.

La Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e l’Assessora Regionale allo Sport, Simona Meloni, hanno espresso un plauso sentito, sottolineando come il valore di una società calcistica trascenda ampiamente i risultati agonistici.

La Ternana, infatti, incarna un patrimonio immateriale, un tessuto connettivo che unisce generazioni diverse e definisce l’anima di Terni e dell’intera regione.

I colori rosso e verde non sono semplici tonalità, ma emblemi di appartenenza, manifestazioni tangibili di un legame profondo con la comunità.

Come istituzione regionale, si riconosce nella Ternana un’eccellenza che va oltre il campo da gioco.

Essa è un potente motore di aggregazione, un esempio concreto di come lo sport possa fungere da catalizzatore per la coesione sociale e da stimolo per i giovani, offrendo modelli positivi e valori fondamentali.

Lo spirito di squadra, la lealtà, il sacrificio e il rispetto reciproco, principi cardine che guidano l’attività sportiva, sono altresì valori essenziali che dovrebbero permeare l’intera comunità, ispirando comportamenti e atteggiamenti positivi.

La Ternana, in questo senso, rappresenta un microcosmo che riflette le aspirazioni e i valori di un territorio.

Il percorso di una società sportiva, come quello della Ternana, è costellato di sfide e successi, di momenti di gioia e di difficoltà.

È un viaggio che si compie insieme, con la partecipazione attiva di dirigenti, giocatori, tecnici e, soprattutto, con il caloroso sostegno dei tifosi.

Il ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito a rendere la Ternana Calcio un punto di riferimento per la città e per la regione.

Si augura che la squadra possa affrontare il futuro con rinnovata energia e determinazione, perseguendo nuovi e ambiziosi traguardi, sempre nel rispetto dei valori che l’hanno contraddistinta nel corso della sua storia ultracentenaria.

La Ternana è più di una squadra: è un simbolo, un’identità, un orgoglio per l’Umbria.