Terni accoglie: cartelli di benvenuto per un territorio aperto e inclusivo.

L’accoglienza territoriale assume forme sempre più significative, e la provincia di Terni intende manifestare il proprio spirito di apertura attraverso un gesto simbolico e concreto: l’installazione di cartelli di benvenuto lungo le uscite autostradali.

L’iniziativa, portata avanti dal consigliere Francesco Maria Ferranti, esponente di Forza Italia e figura chiave come vice presidente dell’ente, ha ricevuto il pieno sostegno del Consiglio Provinciale, sancendo unanime consenso attorno all’importanza di un’immagine provinciale positiva e inclusiva.

Questa proposta, più che una semplice questione estetica o di marketing turistico, rappresenta una dichiarazione di intenti.

I cartelli, dislocati strategicamente in corrispondenza dei punti di accesso autostradali, fungeranno da prime rappresentazioni della provincia, accogliendo i viaggiatori e invitandoli a scoprire le sue peculiarità.

La scelta di un’approvazione unanime sottolinea il riconoscimento da parte di tutte le forze politiche presenti in Consiglio della necessità di investire nell’identità e nella promozione del territorio.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione del patrimonio culturale, naturalistico e gastronomico della provincia di Terni, un’area ricca di storia, tradizioni e bellezze paesaggistiche.

L’accoglienza non è solo un gesto formale, ma un invito a immergersi nella realtà locale, a scoprire le eccellenze produttive, a conoscere la comunità che abita questi luoghi.

I cartelli di benvenuto diventano, quindi, porte d’accesso a un’esperienza autentica, un’occasione per costruire relazioni e favorire lo sviluppo sostenibile del territorio.

Si tratta di un investimento nel futuro, volto a rafforzare l’attrattiva della provincia, non solo per i turisti, ma anche per gli investitori e per le nuove generazioni.

Un’immagine positiva e accogliente è un fattore determinante per attrarre talenti, creare opportunità di lavoro e garantire la prosperità economica.

I cartelli non saranno semplici insegne, ma veri e propri ambasciatori di un territorio ricco di risorse e di potenzialità, proiettato verso un futuro di crescita e di sviluppo.

La loro progettazione e la loro ubicazione saranno attentamente studiate per integrarsi armoniosamente con il paesaggio circostante, massimizzando l’impatto visivo e comunicativo.

L’intera operazione vuole simboleggiare un impegno concreto a costruire una provincia più accogliente, dinamica e competitiva, pronta ad affrontare le sfide del domani.