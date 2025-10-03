Terni, aggressione infermieri: Umbria contro la violenza al lavoro

L’aggressione subita dai due infermieri del pronto soccorso di Terni rappresenta una ferita profonda nel tessuto della nostra comunità e un campanello d’allarme che la Regione Umbria non può ignorare.

La solidarietà espressa dalla Presidente Proietti è un atto doveroso, ma deve tradursi in azioni concrete per tutelare il personale sanitario, che quotidianamente si dedica alla cura dei cittadini, spesso in condizioni di estrema pressione e vulnerabilità.

Questi professionisti incarnano un valore inestimabile, un pilastro fondamentale del nostro sistema di welfare, e meritano rispetto, sicurezza e un ambiente di lavoro protetto.

L’episodio di Terni, purtroppo, non è un evento isolato.

La violenza contro gli operatori sanitari è una realtà crescente, una manifestazione di una più ampia crisi di civiltà che mina i valori di rispetto, empatia e senso di responsabilità.

Questa escalation di aggressioni non colpisce solamente singoli individui, ma erode la fiducia nel sistema sanitario e compromette la capacità di garantire un’assistenza di qualità a tutti i cittadini.

La Regione Umbria, in risposta a questa preoccupante tendenza, non si limita a condannare gli atti di violenza, ma agisce proattivamente.

L’adozione di linee di indirizzo regionali per la prevenzione, la segnalazione e la gestione degli episodi di violenza è un primo passo fondamentale, ma insufficiente.

È essenziale un approccio sistemico e integrato, come quello promosso dal progetto “Umbria CONTRO ogni genere di violenza”.

Questo progetto, che sarà integrato nel nuovo Piano Sociosanitario Regionale, riconosce la natura interconnessa delle diverse forme di violenza – fisica, verbale, psicologica – e mira a intervenire a diversi livelli, coinvolgendo istituzioni, forze dell’ordine, servizi sociali e la comunità nel suo complesso.

L’approccio “Umbria CONTRO” si fonda sulla consapevolezza che la prevenzione della violenza richiede non solo la repressione dei comportamenti aggressivi, ma anche la promozione di una cultura del rispetto, dell’inclusione e della responsabilità sociale.

In questo contesto, l’educazione alla legalità, la sensibilizzazione del pubblico e il sostegno alle vittime rivestono un ruolo cruciale.

La recente firma del protocollo d’intesa tra l’Azienda Ospedaliera di Terni e la Prefettura rappresenta un segnale tangibile dell’impegno concreto della Regione per rafforzare la rete di protezione degli operatori sanitari.

Tale accordo, finalizzato a potenziare la gestione degli interventi urgenti e a garantire un supporto immediato in caso di aggressioni, deve essere replicato in tutte le strutture sanitarie regionali.

Tuttavia, la sicurezza del personale sanitario non può essere garantita solo attraverso interventi di emergenza.

È necessario investire in misure di prevenzione strutturali, come la formazione specifica sulla gestione della conflittualità, l’implementazione di sistemi di videosorveglianza e l’aumento del personale di sicurezza nei luoghi di cura.

La Regione Umbria, in collaborazione con le aziende sanitarie locali, si impegna a promuovere un dialogo costruttivo con il personale sanitario, al fine di raccogliere le loro esigenze e di sviluppare soluzioni innovative per migliorare le condizioni di lavoro e prevenire gli episodi di violenza.

La tutela della salute e della dignità di chi si prende cura degli altri è un imperativo morale e un investimento nel futuro della nostra regione.