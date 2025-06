Terni Illumina la Torretta di Rosso per AVIS: Un Segnale di Speranza

In un gesto simbolico e profondamente sentito, l’amministrazione provinciale di Terni, guidata dal Presidente Stefano Bandecchi e dal Vicepresidente Francesco Maria Ferranti, ha manifestato la sua più alta riconoscenza verso l’Associazione Italiana Donatori di Sangue (AVIS) di Terni. In occasione della Giornata Mondiale del Donatore, celebrata il 14 giugno, la suggestiva Torretta di Palazzo Bazzani si vestirà di rosso, illuminando il cuore della città con un messaggio universale di solidarietà e speranza.L’iniziativa non si configura semplicemente come un atto formale di apprezzamento, ma si pone come un’espressione tangibile dell’impegno della Provincia nel sostenere un’organizzazione vitale come AVIS, pilastro fondamentale del sistema sanitario locale e nazionale. AVIS, con la sua rete capillare di volontari e donatori, opera incessantemente per garantire la disponibilità di sangue per pazienti in ogni condizione, dalle emergenze mediche alle terapie croniche.Illuminare la Torretta, uno dei monumenti più iconici di Terni, rappresenta un’occasione per elevare la consapevolezza pubblica sull’atto del donare sangue, un gesto semplice ma cruciale che incarna i principi di altruismo, responsabilità civica e tutela della salute collettiva. L’amministrazione provinciale intende, attraverso questo segnale luminoso, stimolare una riflessione più ampia sull’importanza di donare, superando pregiudizi e diffondendo informazioni corrette sulle procedure e sui benefici per la comunità.La Giornata Mondiale del Donatore è un’occasione per ricordare il ruolo essenziale dei donatori di sangue, spesso anonimi eroi che, con la loro generosità, salvano vite umane. L’iniziativa sottolinea anche l’importanza di promuovere una cultura della donazione, incoraggiando nuove adesioni e fidelizzando i donatori esistenti. Il gesto dell’amministrazione provinciale non è solo un omaggio all’impegno di AVIS, ma un investimento nel futuro della salute pubblica, un invito a tutti i cittadini a diventare parte di una catena di solidarietà che salva vite. La luce rossa che illuminerà la Torretta di Palazzo Bazzani sarà un faro di speranza e un monito costante al valore inestimabile del dono di sangue.