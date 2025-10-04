sabato 4 Ottobre 2025
Terni, Migliaia in Piazza: Richiesta di Dimissioni per il Sindaco Bandecchi

Un’onda di dissenso ha travolto Terni sabato mattina, con una manifestazione che ha visto convergere circa mille persone, un’espressione tangibile di preoccupazione e indignazione nei confronti dell’operato del sindaco Stefano Bandecchi.

Partiti di centrosinistra, figure di spicco del panorama politico e istituzionale, la Cgil, una pluralità di associazioni civiche e collettivi cittadini hanno unito le loro voci in una richiesta inequivocabile: le dimissioni del primo cittadino.
Il fulcro della protesta, benché non esclusivo, risiede nelle recenti dichiarazioni del sindaco in merito alla situazione conflittuale israelo-palestinese e alla tragedia umanitaria in corso a Gaza.

Queste affermazioni, percepite da molti come superficiali, irrispettose e potenzialmente incitanti, hanno innescato un’escalation di critiche e hanno amplificato un clima di crescente malcontento preesistente.

Tuttavia, la richiesta di dimissioni non si limita alla sola questione palestinese.

L’indignazione popolare si estende a un più ampio ventaglio di comportamenti attribuiti al sindaco Bandecchi, che includono accuse di insulti e minacce rivolte a esponenti politici, semplici cittadini e giornalisti, oltre a manifestazioni di misoginia giudicate inaccettabili in un contesto istituzionale.
La manifestazione, animata da cori e slogan ritmati, ha rappresentato un atto di forte contestazione, una risposta collettiva alla percezione di un allontanamento del sindaco dalle responsabilità e dai valori che dovrebbero guidare un’amministrazione pubblica.

La presenza di rappresentanti istituzionali e sindacali testimonia l’ampiezza del disagio e la gravità delle accuse mosse.
Oltre alla visibilità mediatica, la protesta ha visto la consegna di un documento dettagliato al prefetto di Terni, formalizzando le richieste e le preoccupazioni espresse dalla cittadinanza.

Questo gesto sottolinea l’intenzione di coinvolgere le autorità competenti in una riflessione seria e urgente sulle dinamiche che caratterizzano l’amministrazione comunale e sul suo impatto sulla comunità.

La vicenda trascende quindi la mera questione delle dichiarazioni su Gaza, configurandosi come un campanello d’allarme rispetto a una crisi di fiducia nelle istituzioni locali e alla necessità di un cambiamento di rotta per favorire un clima di dialogo, rispetto e responsabilità all’interno della comunità ternina.

Il futuro politico del sindaco Bandecchi e, più ampiamente, la tenuta del sistema amministrativo locale, sono ora messi a dura prova da questo significativo atto di mobilitazione popolare.

