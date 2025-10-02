Terni, Pavanelli chiede indagine sul sindaco: in campo la dignità istituzionale.

La recente iniziativa parlamentare della deputata del Movimento 5 Stelle, Emma Pavanelli, solleva una questione cruciale: i limiti imprescindibili del comportamento di un rappresentante eletto e la salvaguardia della dignità istituzionale.

Attraverso il deposito di una mozione in Parlamento, la deputata chiede al Governo di avviare un’indagine urgente per accertare la sussistenza di elementi che giustifichino la rimozione del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, in conformità con le disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali.

L’atto non nasce da un’impulsività, bensì da un’accumulazione di comportamenti percepiti come intollerabili e dannosi per la comunità.

Le accuse mosse non si limitano a episodi di volgarità o linguaggio offensivo, ma si estendono a una presunta condotta sistematica caratterizzata da insulti, minacce, aggressioni verbali e fisiche, dichiarazioni discriminatorie e atti di violenza che hanno coinvolto cittadini comuni, professionisti dell’informazione e figure istituzionali.

La gravità risiede nella presunta reiterazione di tali azioni, che, secondo la deputata Pavanelli, non solo compromettono l’immagine pubblica del sindaco, ma erodono il rispetto per le istituzioni e violano i principi fondamentali sanciti dall’articolo 54 della Costituzione Italiana, che impone ai detentori di cariche pubbliche di operare con disciplina e onore.

La questione sollevata va oltre la mera sfera della decoro personale; essa incide sul principio della responsabilità che deriva dall’esercizio del potere pubblico.

Essere sindaco non è semplicemente ricoprire una funzione amministrativa, ma impersonare la comunità, agire come punto di riferimento per i cittadini, dimostrando equilibrio, rispetto e senso del dovere.

La presunta condotta del sindaco Bandecchi, a giudizio della deputata, contrasta in modo stridente con questi valori.

L’azione della deputata Pavanelli si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la qualità della vita democratica e per il rispetto delle regole che ne garantiscono il corretto funzionamento.

La spirale di volgarità e aggressività che, a quanto pare, investe la città di Terni, non può essere tollerata.

Il ruolo degli amministratori pubblici è quello di essere modelli positivi per i cittadini, esempi di comportamento virtuoso, non di chi, con atteggiamenti irrispettosi della legge e del buon senso, mina le fondamenta stesse della democrazia.

La gravità della situazione è ulteriormente sottolineata dalla mobilitazione di un ampio fronte politico, comprendente Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Partito Socialista Italiano e Rifondazione Comunista, che ha promosso una manifestazione pubblica per esprimere il proprio dissenso e chiedere un cambio di rotta.

Questo segnale di unità trasversale testimonia la condivisione di una necessità impellente: difendere i valori della legalità, del rispetto e della dignità istituzionale, pilastri imprescindibili di una società democratica.

La manifestazione del 4 ottobre rappresenta quindi un momento cruciale per ribadire la richiesta di un’azione risolutiva, a tutela della città di Terni e della credibilità delle istituzioni repubblicane.