Toqa Abukryyem, studentessa palestinese, all’Università per Stranieri di Perugia.

L’Università per Stranieri di Perugia ha aperto le sue porte a Toqa Abukryyem, studentessa palestinese insignita di una prestigiosa borsa di studio nell’ambito del progetto “Italian Universities for Palestinian Students”.

Quest’iniziativa, promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane, testimonia un impegno concreto verso l’inclusione e il sostegno all’istruzione superiore per giovani provenienti da contesti complessi.

Il viaggio di Toqa, giunta a Roma con un volo dedicato, sottolinea l’urgenza e l’importanza di offrire opportunità formative a studenti che, a causa di situazioni di conflitto o instabilità, vedono compromesse le loro prospettive educative.

L’accoglienza calorosa, curata dal Servizio terza missione, job placement e servizi agli studenti, ha rappresentato un momento significativo, simboleggiando l’apertura e la sensibilità dell’Ateneo perugino.

Un incontro formale, avvenuto a Palazzo Gallenga, ha visto Toqa ricevere i saluti del Rettore Valerio De Cesaris e del Direttore Generale Luigi Botteghi.

Quest’ultimo ha sottolineato come l’Università per Stranieri di Perugia si configuri come un polo di eccellenza, non solo per l’offerta didattica di alto livello, ma anche per il suo ruolo di promotore di valori quali l’equità, la solidarietà e il dialogo interculturale.

L’Ateneo si impegna a creare un ambiente accogliente e stimolante, favorendo l’integrazione e il successo formativo degli studenti provenienti da ogni parte del mondo.

Il percorso di Toqa prevede ora un periodo intensivo di rafforzamento della lingua italiana, un passaggio cruciale per affrontare con profitto gli studi.

Successivamente, incontrerà il Prof.

Roberto Dolci, presidente del corso di laurea triennale in Lingua e cultura italiana nel mondo digitale, ambito in cui la studentessa intende specializzarsi.

Questo corso, particolarmente innovativo, combina l’approfondimento della lingua e della cultura italiana con le competenze digitali, preparando gli studenti ad operare in un mondo globalizzato e sempre più interconnesso.

L’arrivo di Toqa Abukryyem rappresenta un’occasione preziosa per l’intera comunità universitaria, testimoniando l’impegno dell’Italia nel sostenere l’istruzione superiore e nel promuovere la comprensione reciproca tra culture diverse, contribuendo a costruire un futuro più equo e pacifico.

L’Università per Stranieri di Perugia si conferma, in questo senso, un esempio di come l’educazione possa essere un potente strumento di cambiamento sociale.